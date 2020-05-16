Что день грядущий нам готовит? Никто не знает ничего....

Руслан Вербицки, мунсоветник от платформы Да недоволен тем, что решение Комиссии по общественному здоровью о правилах после окончания ЧП, завершившегося 15 мая, было опубликовано в ночь с 15 на 16 мая. Поздно. Не успели все организовать согласно правилам. Кстати, теперь для проведения собрания в составе до 50 человек нужно предоставить список участников с их данными.

Это не позволило его соратникам собрать достаточное количество протестующих.

Кто помнит хоть одно ЧП в Молдове? У кого есть опыт работы в таких условиях?

Всем было понятно, что до 18 мая толком ничего не будет ясно. Очевидно, что ограничения останутся. Но нет. Бастовать нужно сразу после завершения ЧП. Как выпускники, которые обязаны на выпускном нажраться вусмерть. Чесслово. Ждём повторения истории завтра. Вновь протест.

Конечно, такие ограничения мне ахти. Свобода на участие в протестах почила. Но как потом искать заразившегося? Не дай, боже, такое произойдет. Весь мир перешёл к полицейскому государству. Коронавирус Всемогущий.

@Ивановна