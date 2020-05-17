Целебная мамалыга: принимать строго перорально

Почему мамалыга целебна? Нетрудно сказать.

Кукуруза, из которой делают это блюдо, богата ненасыщенными жирными кислотами (85–90%), содержит много клетчатки, углеводородов, белка, много витаминов группы В, витамин Е, витамин К, железо, фосфор, магний, цинк, калий и волокна.

Более 60% этих полезных веществ сохраняются в готовом блюде.

Кукуруза эффективна против стресса, богата витаминами группы В, особенно витамином В1, который действует на функции нервной системы, мышц, сердца и на производство красных кровяных клеток.

Витамин Е в её составе защищает от артрита, снижает уровень холестерина, тем самым уменьшая риск развития атеросклероза и, следовательно, защищает от инфаркта. Она также помогает процессу обновления клеток.

Кроме того, варёная кукуруза содержит калий, необходимый для надлежащего функционирования мышц и сердца.

При повышенной кислотности, гастрите и язве полезно заменить пшеничный хлеб тёплой мамалыгой, поскольку, помимо снижения кислотности, она обладает и лёгким седативным действием.

Углеводы, содержащиеся в кукурузе, заряжают организм энергией и препятствуют накоплению жира. Умеренное потребление может привести к потере веса, потому что некоторые молекулы в составе кукурузы ускоряют расщепление жиров.

В то же время содержащийся в ней витамин А является природным антиоксидантом, очень важным для здоровья и правильного функционирования организма, а также для ускорения обмена веществ, что помогает легче похудеть.

Волокна кукурузы регулируют работу кишечника.

Кукуруза не содержит глютен и может быть включена в рацион тех, у кого непереносимость клейковины. Также кукуруза успешно заменяет рис, пшеницу и другие зерновые с клейковиной.

Кроме того, мамалыга помогает предотвратить рак лёгких из-за высокого содержания бета-криптоксантина, защищает зрение, потому что содержит зеаксантин, помогает поддерживать когнитивные способности и замедляет процесс старения мозга до 10% благодаря большому содержанию тиамина, способствует укреплению иммунной системы и предотвращает рак толстой кишки и лечит простуду благодаря витамину А, сообщает портал lifter.com.ua.

Подготовил Михаил Генчу