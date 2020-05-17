Решение сугубо политическое - российские соотечественники в Молдове о срыве кредитования

Координационный совет российских соотечественников Молдовы прокомментировал срыв важного для РМ кредита.

– Между Республикой Молдова и Российской Федерацией 17 апреля было заключено кредитное соглашение, которое предусматривает выделение нашей стране 200 миллионов евро. 7 мая Конституционный суд по запросу оппозиции признал данное соглашение неконституционным. Координационный совет российских соотечественников данное решение считает политическим. Переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно. Условия соглашения являются публично доступными.

Полученные от России средства могли бы помочь Молдове преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию, а также развить инфраструктурные проекты. В связи с этим, Координационный совет российских соотечественников призывает всех должностных лиц отказаться от любых политически мотивированных решений. Сложившаяся ситуация требует от нас объединить усилия для преодоления кризиса, - сказано в официальном заявлении организации.

Подготовил Михаил Генчу