Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 17 мая 2020: Больше тестов - больше зараженных, пока спада нет

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 17 мая 2020 года.
Все эти дни народ возмущался, что немного делают тестов - отсюда радужная статистика. Объяснение было простое - столько людей обращаются за медпомощью (в праздники и выходные терпят до последнего). И вот уже несколько дней подряд количество тестов переваливает за тысячу. Естественно, выросло и количество выявленных больных коронавирусом.
Итак, на 8.00 утра 17 мая ситуация в Молдове такая:
5934 (+189) - заражены
1302 (+30) из них - медперсонал
Количество тестов - 1429 (+85)
207 (+3) - умерли
231 - в тяжелом состоянии.
18 - в критическом (на ИВЛ).
39011 (-50) - под наблюдением.
2344 (+64) вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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