Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 17 мая 2020: Больше тестов - больше зараженных, пока спада нет

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 17 мая 2020 года.

Все эти дни народ возмущался, что немного делают тестов - отсюда радужная статистика. Объяснение было простое - столько людей обращаются за медпомощью (в праздники и выходные терпят до последнего). И вот уже несколько дней подряд количество тестов переваливает за тысячу. Естественно, выросло и количество выявленных больных коронавирусом.

Итак, на 8.00 утра 17 мая ситуация в Молдове такая:

5934 (+189) - заражены

1302 (+30) из них - медперсонал

Количество тестов - 1429 (+85)

207 (+3) - умерли

231 - в тяжелом состоянии.

18 - в критическом (на ИВЛ).

39011 (-50) - под наблюдением.

2344 (+64) вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ