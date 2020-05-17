Полный текст постановления Чрезвычайной комиссии об отмене ЧП в Молдове

Приводим текст постановления Чрезвычайной комиссии от 15 мая 2020 полностью.

Национальная чрезвычайная комиссия приняла постановление, в котором четко расписала, что нам можно делать в ближайшие полтора месяца, а за что могут и оштрафовать на крупную сумму.

Публикуем текст постановления полностью.

Постановление № 11 от 15 мая 2020 г.

В соответствии со статьей 58 Закона № 10/2009 о государственном надзоре за общественным здоровьем и Постановлением № 10 от 15 мая 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению об объявлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам центрального публичного управления, местным органам власти, всем юридическим лицам публичной и частной сферы, зарегистрированным в Республике Молдова, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, а также всем гражданам Республики Молдова и другим физическим лицам, находящимся на территории. Республика Молдова, обеспечить строгое соблюдение следующих мер по контролю и борьбе с инфекцией COVID-19:

1.1. обеспечение соблюдения социальной дистанции между людьми не менее 1 (одного) метра, за исключением случаев, когда специальные положения устанавливают соблюдение большей дистанции между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте;

1.2. соблюдение правил гигиены рук;

1.3. соблюдение правил гигиены дыхания;

1.4. лица, для которых установлен режим самоизоляции, обеспечивают соблюдение соответствующего режима под свою ответственность;

1.5. соблюдение мер, установленных властями, физическими и юридическими лицами, которые находятся на территориях или в учреждениях с карантинным режимом;

1.6. личный мониторинг каждым физическим лицом своего состояния здоровья;

1.7. ношение масок в общественном транспорте, коммерческих помещениях и закрытых общественных местах в ситуации в случае, когда нет возможности соблюдать социальную/физическую дистанцию. Маска должна закрывать рот и нос.

2. Установить для публичных медико-санитарных учреждений и частных поставщиков медицинских услуг под личную ответственность руководителей следующие меры по контролю и борьбе с инфекцией COVID19:

2.1. строгое выполнение менеджмента качества предоставляемых услуг, в том числе мер по борьбе с инфекцией COVID-19 в соответствии с действующими нормативными актами;

2.2. организация распределенного доступа посетителей и сопровождающих лиц в учреждение/к поставщику;

2.3. осуществление триажа (медицинской сортировки) на COVID - 19 пациента;

2.4. организация и выполнение ежедневного триажа (медицинской сортировки) работающего персонала в начале рабочей смены;

2.5. обеспечение работающего персонала защитными средствами в соответствии с риском воздействия;

2.6. контроль правильного использования защитных средств; 2.7. обеспечение учреждения дезинфицирующими средствами, в том числе для гигиены рук, и организация мероприятий по очистке и дезинфекции;

2.8. организация обучения персонала на рабочем месте мерам по предупреждению, контролю и борьбе с инфекцией COVID-19;

2.9. пересмотр режима и объема деятельности работающего персонала для облегчения организации удаленной работы (на основе оценки условий деятельности учреждения/поставщика, групп риска и семейных условий работника: сопутствующие заболевания, возраст, несовершеннолетние дети, лица, нуждающиеся в уходе и др.);

2.10. организация деятельности и организация рабочего места с соблюдением профилактических мер в соответствии с Практическим руководством «Основные меры профилактики инфекции COVID-19 на рабочем месте», утвержденным Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

3. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по железнодорожным и автомобильным пассажирским перевозкам в городском/ районном/международном сообщении обеспечить строгое соблюдение следующих мер по профилактике и борьбе с инфекцией COVID - 19:

3.1. обеспечение защиты персонала, выполняющего транспортные маршруты, посредством: (i) защитного снаряжения (маски, перчатки); (ii) дезинфицирующих средств (для рук и поверхностей); (iii) ежедневного триажа (медицинской сортировки) работающего персонала в начале рабочей смены (термометрия, состояние здоровья).

3.2. корректировка графика поездок и количества транспортных единиц, в том числе ограничение движения в соответствии с постановлениями чрезвычайных комиссий по общественному здоровью;

3.3. самоконтроль за состоянием здоровья персонала в течение рабочего дня, с информированием работодателя;

3.4. ограничение количества людей на железнодорожном и автомобильном транспорте в районном и межрайонном сообщении - пропорционально количеству свободных мест в транспортном средстве, а для автомобильного транспорта в городском сообщении в пределах 60% от посадочной способности;

3.5. обязательное ношение защитных масок для пассажиров;

3.6. соблюдение мер по очистке поверхностей после каждого круга/рейса, осуществляемой на конечной остановке.

4. В дополнение к положениям пункта 1, торговые предприятия, осуществляющие розничную торговлю, должны обеспечивать строгое соблюдение следующих мер:

4.1. социальная дистанция не менее 1 (одного) метра и распределенный доступ в помещение;

4.2. ежедневный триаж (медицинская сортировка) в начале рабочей смены сотрудников;

4.3. контроль за состоянием здоровья работников в течение рабочего времени;

4.4. обеспечение персонала средствами защиты;

4.5. обеспечение дезинфицирующими средствами для рук на входе;

4.6. доступ посетителей в масках в закрытые помещении;

4.7. обработка дезинфицирующими средствами поверхностей, корзин, тележек и др. и обеспечение режима влажной уборки не менее 3 (трех) раз в день;

4.8. частое проветривание помещения, а при возможности – постоянное проветривание.

5. Дополнительно к положениям пункта 1 физические и юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственные работы, обеспечивают соблюдение следующих мер:

5.1. социальная дистанция не менее 1 (одного) метра во время перемещения /транспортировки и при выполнении работ;

5.2. условия для раздельного питания работников, задействованных в работах;

5.3. обеспечение дезинфицирующими средствами для рук;

5.4. обязанность ношения масок в теплицах и других закрытых помещениях;

5.5. мониторинг состояния здоровья привлеченных работников.

6. Публичные медико-санитарные учреждения должны обеспечивать оказание медицинской помощи всем лицам, которые соответствуют критериям определения случая на COVID-19, независимо от их статуса в системе обязательного медицинского страхования (застрахованные/незастрахованные).

7. Запрещается до 30 июня 2020 года нахождение в общественных местах (лесах, парках, аллеях, пляжах и т.д.) группами более 3 человек, с возможностью продления запрета в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соблюдение социальной/физической дистанции в 1 (один) метр остается обязательным, независимо от количества людей, находящихся в общественных местах.

8. Запрещается до 30 июня 2020 года нахождение лиц старше 63 (шестидесяти трех) лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости, с возможностью продления запрета в зависимости от эпидемиологической ситуации.

9. Запрещается до 30 июня 2020 года нахождение людей на игровых площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха, с возможностью продления срока запрета в зависимости от эпидемиологической ситуации.

10. Запрещается до 30 июня 2020 года покидать территорию Республики Молдова лицам, находящимся на самоизоляции дома.

11. Запрещается до 30 июня 2020 года организация и проведение любых мероприятий/соревнований культурно-спортивного характера, а также других мероприятий/событий в закрытых помещениях/зданиях.

12. Запрещается до 30 июня 2020 года въезд на территорию Республики Молдова через пункты пересечения государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства, за следующими исключениями:

12.1. члены семьи граждан Республики Молдова;

12.2. лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданному властями;

12.3. лица, осуществляющие поездку в служебных целях, что подтверждает виза, вид на жительство или другой эквивалентный документ;

12.4. члены дипломатических миссий и консульских учреждений, аккредитованных в Республике Молдова, международных организаций/миссий, а также члены их семей или сотрудники, которые могут оказывать гуманитарную помощь;

12.5. транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты.

13. Лица, пересекающие государственную границу по пути въезда в Республику Молдова, заполняют в обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписывают декларацию под свою ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 (четырнадцати) дней в установленных местах.

14. Водителям автомобилей и персоналу по обслуживанию транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, экипажам самолетов/судов и бригадам составов поездов, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или фебрильного состояния, не требуется соблюдать режим самоизоляции на срок 14 (четырнадцать) дней в установленных местах.

15. Запрещается до 30 июня 2020 года деятельность предприятий по организации досуга, отдыха, спортивных залов, спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-залов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и других объектов для тренировок и отдыха.

16. Приостановить до 30 июня 2020 года учебный процесс в общеобразовательных, профессиональных и университетских учреждениях (для государственных и частных учреждений), с возможностью продления срока запрета в зависимости от эпидемиологической ситуации.

17. Продлить до 31 мая 2020 года прекращение деятельности коммерческих рынков в городах Кишинэу и Бэлць.

18. Продлить до 31 мая 2020 года прекращение деятельности коммерческих центров на национальном уровне, с обеспечением функционирования в обычном режиме расположенных в них отделов по продаже продовольственной и фармацевтической продукции.

19. Продлить до 30 июня 2020 года прекращение регулярных пассажирских воздушных рейсов, регулярных пассажирских воздушных чартеров, международных железнодорожных пассажирских маршрутов, автомобильных пассажирских перевозок в международном сообщении посредством регулярных, специальных нерегулярных (случайных) услуг и услуг в режиме такси, с постепенным возобновлением с учетом эпидемиологической ситуации (i), взаимодействия в отношении режима связи посредством регулярных рейсов с соответствующими государствами (ii), ограничений на доступ иностранных граждан в Республику Молдова (iii), режима самоизоляции лиц, въезжающих на территорию или проезжающих транзитом по территории Республики Молдова (iv), ограничений в отношении доступа граждан Республики Молдовав соответствующие государства.

20. Разрешить:

20.1. реализацию продуктов в упаковке и режиме кейтеринга через предприятия общественного питания и через пункты, торгующие кондитерскими изделиями и выпечкой, другими пищевыми продуктами с продажей «из окна», за исключением других видов услуг;

20.2. продажу пищевых продуктов в упаковке через пункты общественного питания в рамках предприятий по продаже нефтепродуктов, за исключением возможности их потребления в помещениях/на территории предприятия.

21. Выездная торговля осуществляется на основании разрешения на местонахождение, выданного местным публичным органом, с обязательным обеспечением соблюдения норм по снижению распространения инфекции COVID-19, с расположением пункта торговли на расстоянии 3 метров друг от друга.

22. Разрешается организовывать одиночные массовые собрания с участием менее 50 человек с соблюдением мер общественного здоровья и с обязательным составлением организаторами списка эпидемиологического учета события в соответствии с образцом (фамилия, имя, IDNP, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес), за исключением мест, прилегающих к государственным, образовательным учреждениям, больницам, или других мест с высоким риском заражения.

23. Религиозные собрания (совершение богослужений или другие традиционные религиозные проявления) должны проводиться строго на открытом воздухе (во дворах церквей, монастырей, других религиозных конфессий) с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров и с обязательным ношением всеми участниками защитных масок.

24. Публичным медико-санитарным учреждениям и частным поставщикам медицинских услуг обеспечить постепенное возобновление консультативно-диагностической деятельности и запланированных лечебных мероприятий в амбулаторных условиях, и медицинских осмотров в профилактических целях в амбулаторных условиях, с предварительной записью пациентов, на основании документов Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, и с соблюдением всех мер предосторожности:

24.1. возобновить, начиная с 16 мая 2020 года, следующую медицинскую деятельность в амбулаторных условиях: деятельность по иммунизации; плановая медицинская стоматологическая помощь; деятельность медицинских комиссий по освидетельствованию водителей транспортных средств; деятельность комиссий по освидетельствованию для трудоустройства в стране и за пределами республики, деятельность военноврачебных комиссий по медицинскому освидетельствованию призывников, комиссий по медицинскому осмотру при трудоустройстве; комиссий по медицинскому освидетельствованию для разрешения ношения оружия; комиссий по медицинскому освидетельствованию для направления на экспертизу и продления степени ограничения возможностей и т.д., в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Предоставление услуг будет осуществляться по предварительной записи со строгим соблюдением мер по контролю и профилактике COVID-19, в зависимости от оценки эпидемиологического риска для каждой категории персонала.

24.2. возобновить, начиная с 16 мая 2020 года, следующую медицинскую деятельность в больницах в условиях стационара: однодневные хирургические услуги; запланированные хирургические вмешательства для пациентов с анестезиологическим риском в соответствии с оценкой ASA (Американское общество анестезиологии), в соответствии с положениями стандартизированного клинического протокола по анестезии, утвержденного приказом № 861/2013; услуги ранней реабилитации пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, травмы.

25. Возобновить предоставление парикмахерских услуг (укладка и стрижка) при строгом соблюдении мер контроля и профилактики COVID-19:

25.1. организация предоставления услуг только по предварительной записи;

25.2. ежедневный триаж персонала в начале рабочей смены (термометрия, состояние здоровья);

25.3. установка на входе, в видимых и доступных местах, дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки рук;

25.4. расположение рабочих мест при строгом соблюдении расстояния между ними не менее 2 (двух) метров;

25.5. обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – рабочим халатом, маской, перчатками;

25.6. проветривание и уборка помещений с интервалом не более 2 (двух) часов;

25.7. обработка дезинфицирующими растворами на спиртовой основе рабочих мест после каждого клиента и поверхностей (ручек, выключателей, столов, стульев и т.д.);

25.8. обязательная термометрия при входе клиентов в парикмахерскую;

25.9. обязательное ношение масок клиентами.

26. Возобновить тренировочный процесс спортсменов, членов национальной команды, в небольших группах, не превышающих 7 человек, организованный строго под открытым небом, с соблюдением всех норм по профилактике и предотвращению распространения инфекции COVID-19.

27. Министерствам, Государственной канцелярии, другим центральным административным органам, находящимся в подчинении Правительства, и организационным структурам, находящимся в сфере их компетенции (подчиненные административные органы, включая децентрализованные и подчиненные государственные службы, а также публичные учреждения, государственные предприятия и коммерческие общества с полностью или преимущественно публичным капиталом, в которых министерство, Государственная канцелярия или другой центральный административный орган выступает в качестве учредителя) организовать осуществление деятельности в специальном рабочем режиме с 7:30 до 16:00 и обеденный перерыв с 12:00 до 12:30, с последующим пересмотром в зависимости от эпидемиологической ситуации.

28. Руководителям публичных учреждений рекомендуется организовывать в зависимости от специфики деятельности и потребностей:

28.1.привлечение к работе персонала, строго необходимого для обеспечения функциональности субъекта, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе;

28.2.организацию работы на дому для персонала, чья деятельность не требует обязательного присутствия на рабочем месте и может быть обеспечена дистанционно.

29. Директору Таможенной службы внутренним административным актом установить для некоторых таможенных постов на границе Республики Молдова посменный режим работы продолжительностью более 12 часов, с соблюдением продолжительности перерыва в работе между сменами.

30. Сохранить до 30 июня 2020 года приостановление деятельности в классе в учреждениях публичного или частного права, предоставляющих услуги в сфере образования. Разрешить осуществление теоретического компонента в рамках учебных программ в режиме онлайн (независимо от формы, на которую было получено разрешение на временное функционирование/аккредитована программа), а для практического компонента разрешить только индивидуальные часы, при соблюдении следующих правил гигиены и санитации: дезинфекция поверхностей и оборудования/инструментов, проветривание помещений, ношение масок, соблюдение дистанции между участниками (не менее 1 м), организация мониторинга и ежедневного триажа задействованного персонала, а также его обеспечение защитными и дезинфицирующими средствами.

31. Прекратить движение общественного транспорта в муниципиях Кишинэу и Белць 16-17 мая 2020 года и 23-24 мая 2020 года.

32. Карантинный режим в населенных пунктах устанавливать на основании Инструкции по установлению карантинного режима в населенных пунктах, согласно приложению.

33. Несоблюдение мер общественного здоровья, указанных в настоящем постановлении, представляет опасность для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушения и/или к уголовной ответственности.

34. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и публикуется на официальной странице Правительства.

ПАВЕЛ МУНТЯН