Хакеров, собиравшихся атаковать сайты больниц, ищут в Румынии и Молдове

Прокуроры DIICOT в соседнем государстве (румынское управление по расследованию организованной преступности и терроризма) и сотрудники судебной полиции провели три обыска в Румынии и Молдове в отношении членов группы хакеров под названием «Pentaguard».

Хакеры намеревались атаковать государственные и частные учреждения, в том числе больницы, сообщает mybusiness.md со ссылкой на românia24.ro.

Согласно коммюнике DIICOT, обыски были направлены на ликвидацию организованной преступной группы, специализирующейся на совершении преступлений с помощью незаконных операций с компьютерными устройствами и программами, незаконного доступа к компьютерной системе и нарушения целостности компьютерных данных.

Одновременно с обысками в Румынии был проведен обыск на территории Республики Молдова, основанный на запросе, направленном прокурорами DIICOT в судебные органы соседнего государства.

Прокуроры утверждают, что в начале 2020 года была сформирована организованная преступная группа в составе четырех человек, которая действовала в виртуальной среде под названием «Pentaguard» для совершения киберпреступлений.

Цели группы были направлены на создание приложений, предназначенных для использования в компьютерных атаках, таких как SQl Injection и Defacement, с целью несанкционированного доступа с последующим взломом контента и, по возможности, кражей хранимых компьютерных данных. Действия были нацелены на веб-домены, где размещались сайты государственных учреждений (центральных и местных органов государственного управления), а также частных финансово-банковских, культурных, образовательных и других организаций Румынии и Республики Молдова.

Группа также разрабатывала программы для их использования в компьютерных атаках, таких как rasomware - cryptolocker (шифрование компьютерных данных и неявное блокирование их законной работы) и R.A.T. (Remote Access Trojan - удаленное управление целевым компьютером). О конечной цели кибератак не сообщается.