Транспортники жалуются на нарушения при организации вывозных рейсов

Ассоциация работодателей автоперевозчиков обратилась в прокуратуру и к правительству с жалобой на многочисленные нарушения при транспортировке на родину наших сограждан.

Глава ассоциации Олег Алекса утверждает, что представители ведомства создавали зеленые коридоры только для рейсов, которые не имели разрешения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а билеты на них были завышены: "Мы предлагали желающим вернуться на родину легальными рейсами с низкими ценами на билеты: от 20 до 40 евро. Но министерство иностранных дел всячески затягивало процесс создания зеленого коридора", сообщает publika.md.

В итоге, говорят транспортники, наши сограждане сталкивались с проблемами при пересечении границы: "Иногда за ними просто не высылали необходимый транспорт, или задерживали его на 3-4 дня и тогда они были вынуждены проводить несколько суток на границе".

Представители ассоциации не исключают, что данные наших соотечественников, которые значились в списках посольств на возвращение на родину, продавали. Дату рейса им сообщали отдельные перевозчики, которые требовали с них аванс за транспортировку.

Получить по этому поводу комментарий министра иностранных дел Олега Цули не удалось - он сослался на занятость и обещал, что ведомство выпустит пресс-релиз. Однако, его так и не последовало. Между тем, с реакций выступил советник премьера Виталий Драганча: "Насколько мне известно, министерство иностранных дел предприняло все возможные меры, а власти других стран сразу же реагировали. Но в условиях чрезвычайной ситуации скорость обмена данными существенно снизилась. Я не поддерживаю гипотезу, согласно которой МИДЕИ не создавал зеленых коридоров или не предпринимал всех необходимых действий".

Разрешение на осуществление рейсов по доставке наших сограждан на родину выдавала Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Людям нужно было записаться в специальные списки. Приоритетным правом пользовались родители с детьми, студенты, граждане, выехавшие на лечение, и те, кто оказался в затруднительном положении.