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КС отклонил запрос депутата Сырбу приостановить расширенные полномочия Высшего совета безопасности
18.05.2020

Конституционный суд отклонил ходатайство депутата от Pro Moldova Серджиу Сырбу, который просил приостановить действие некоторых положений, дающих расширенные полномочия Высшему совету безопасности, возглавляемому Игорем Додоном.

Бывший депутат ПСРМ и нынешний судья КС Владимир Цуркан воздержался от рассмотрения дела, сообщает agora.md.

Сырбу обратился в суд с запросом, чтобы проверить конституционность некоторых положений и приостановить их действие. В них указано, что "центральные публичные органы власти, а также те, которые подчиняются правительству и организационным структурам в пределах своей компетенции, включая те, в которых центральный административный орган имеет статус учредителя, но также и автономные публичные юридические лица обязаны предоставлять по запросу или по должности любые данные и информацию, в том числе те, которые составляют государственную, банковскую или коммерческую тайну, касающиеся национальной безопасности, обороны и общественного порядка, а также другую информацию, чтобы использовать их для разработки решений Высшего совета безопасности". В случае отказа власти привлекаются к ответственности.

Суд отметил, что "автор запроса ограничивался ссылками на общие риски, не предоставил деталей и аргументов, хотя с момента вступления в силу правовых норм прошло более 10 месяцев".

Соответственно, ходатайство о приостановлении действия этих положений было отклонено как неприемлемое.


 
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