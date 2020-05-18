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Президент Молдовы взял под контроль расследование жуткой аварии в центре Кишинева
18.05.2020

Игорь Додон потребовал незамедлительно установить все обстоятельства трагедии, найти и привлечь к ответственности виновных в аварии. Игорь Додон взял под личный контроль произошедшее сегодня ночью в Кишиневе ДТП.

"В ночь с 16 на 17 мая в центре Кишинева произошло крупное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения. Приношу искренние и глубокие соболезнования семьям погибших!

Вместе с тем, призываю Министерство внутренних дел незамедлительно установить все обстоятельства трагедии, найти и привлечь к ответственности виновных в аварии.

Кроме того, убедительно прошу правительство в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и в первую очередь скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

Нельзя сквозь пальцы смотреть на то, как улицы городов превращаются в гоночные трассы, а так называемые «стритреи серы» терроризируют людей, особенно, в ночное время.

Граждане требуют серьезных действии от правоохранительных органов, а я, как глава государства, намерен взять эту ситуацию под личный контроль", - сообщил президент.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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