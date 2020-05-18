ТОП-7 сценариев, связанных с правительством Республики Молдова

О дальнейшей судьбе правительства Республики Молдова делаются разные заявления. Одни говорят, что нынешнее правительство продержится и продолжит пребывать у власти, другие допускают не только его отставку, но и возможность утверждения состава нового правительства. Принимая во внимание эту ситуацию, ТРИБУНА решила составить условный рейтинг, включающий семь возможных сценариев для правительства Республики Молдова.

1). Пребывание у власти правительства Кику

Оппозиция уже заявила, что не исключает, что сразу после истечения чрезвычайного положения она выскажет вотум недоверия правительству Кику для его отставки. На данный момент коалиция большинства имеет достаточно голосов, чтобы обеспечить дальнейшее политическое покрытие правительства. Если не произойдет дальнейших выходов из коалиции, возможный вотум недоверия оппозиции, скорее всего, провалится, и правительство Кику продолжит свою работу.

2). Временное пребывание у власти правительства Кику до досрочных парламентских выборов

В то же время, не исключено, что возможный вотум недоверия оппозиции увенчается с успехом. Это если будут иметь место новые выходы депутатов из коалиции и они проголосуют за отставку правительства. Но даже если мы допустим, что найдутся голоса за отставку правительства Кику, не ясно, будут ли голоса за утверждение состава нового правительства. Для оппозиционных партий не рискованно уволить правительство, но создать совместный фронт и поддержать новое правительство уже довольно рискованно с точки зрения имиджа. В этом случае, правительство Кику продолжит управлять ситуацией в стране, но уже временно.

3). Утверждение состава нового правительства PAS, платформы DA, ПШ и Группы «Pro-Moldova»

Даже если выше указано, что для нынешней парламентской оппозиции было бы довольно рискованно создать общий фронт и утвердить состав нового правительства, однако, этот сценарий не может быть полностью исключен. То есть, конечно, если будут новые выходы из коалиции большинства и те, кто уйдет, присоединятся к нынешней оппозиции. Еще предстоит выяснить, в какой степени нынешние оппозиционные партии могут взять на себя этот риск.

4). Утверждение состава правительства меньшинства

Эту идею в особенности продвигает Платформа «Достоинство и Правда» и, даже если некоторым тяжело осознать, тем не менее, у этой идеи есть шансы на успех. Группа «Pro-Moldova» и партия «Шор» могли бы позволить поддержку (по крайней мере в краткосрочной перспективе) правительства меньшинства PAS или платформы DA, или обоих этих формирований), чтобы отстранить социалистов и демократов от власти и иметь дополнительное время для подготовки к досрочным парламентским выборам. В свою очередь, люди из PAS и платформы DA могли бы достигнуть определенного согласия относительно принятия руководства правительства и относительно президентских выборов. Разумный компромисс между этими формированиями, по крайней мере с теоретической точки зрения, возможен.

5). Утверждение состава технократического правительства

Возможен и такой сценарий. Если правительство Кику падет и нынешние оппозиционные силы не достигнут общего знаменателя по формированию правящей коалиции, и если идея правительства меньшинства не пройдет, то, чтобы не позволить социалистам и демократам продолжать управлять положением в стране под прикрытием временной исполнительной власти, PAS, платформа DA, ПШ и Группа «Pro-Moldova» будут иметь в своем распоряжении только вариант технократического правительства, в котором не будет ни одного представителя этих партий, а только аполитичные профессионалы.

6). Утверждение состава правительства PAS, платформы DA, ДП и Группы «Pro-Moldova»

Это сценарий, который должен быть рассмотрен, по крайней мере теоретически. Он будет иметь шансы на успех, если нынешняя коалиция большинства развалится (либо в результате падения правительства, либо по другим причинам), а те, кто из PAS и платформы DA, решат выбрать путь снижения имиджевого риска для них. То есть объединиться в правящую коалицию с депутатами, избранными в парламент по спискам Демократической партии (включая Группу « Pro-Moldova»), но не объединиться с партией «Шор», с которой в последние годы они находятся в довольно напряженных отношениях.

7). Утверждение состава правительства PAS, платформы DA и ПСРМ

Такой сценарий тоже необходимо учитывать, и это фактически будет означать возвращение к ситуации в июне 2019 года. Однако такой сценарий был бы возможен, как и год назад, только при наличии внешних партнеров (как восточных, так и западных). Социалисты сняли правительство Санду, теперь PAS и платформа DA может снять правительство Кику. Таким образом, как-то начать с нуля возможные новые отношения политического сотрудничества между PAS, платформой DA и ПСРМ.