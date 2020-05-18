По кличке «Мажор»: Кто тот мужчина, из-за которого в центре Кишинева случилась кошмарная авария (ВИДЕО) +18

Почему МВД не хочет говорить, кто он, отделываясь скупой фразой, что «идет выяснение обстоятельств этого дела».

С первых же часов после трагедии в Кишиневе (напомним, в результате жуткого ДТП погибли два человека), все стали задаваться вопросом – кто этот человек, который устроил гонки по ночному Кишиневу, приведшие к трагедии.

По каким-то причина сотрудники правоохранительных органов до сих пор не огласили, кто этот молодой человек. Известно только, что ему 27 лет, что он чувствует себя хорошо и что он сейчас закрыт на 72 часа.

«Идет выяснение обстоятельств», - скупо сообщили в МВД.

Между тем, в социальных сетях нарастает недовольство не только тем, что полиция молчит о том, кто этот молодой человек, но и по той причине, что стала доступна, предположительно, его переписка с друзьями уже после задержания, где он пишет, что все в порядке и настроение бодрое.

- Этот мажор, судя по комментариям, плюёт с высокой башни на правосудие, так как коррупция и его отмажут! – пишут пользователи соцсетей.

По тому, как моментально переписка исчезла из интернета, можно делать кое-какие выводы. И нелишне сказать, что носит он прозвище «Мажор». В общем, версий много (вплоть до того, что он племянник одного известного политика), а тишина со стороны МВД лишь дает пищу для новых.

Непростой и пассажир был в "Audi". Вернее, пассажирка. Девушка настолько была не расстроенной, что успела выложить в инстаграм два видео – до и после аварии. И это после ДТП, напомним, в котором погибли люди, в результате которого по улице разметало четыре автомобиля, мотоцикл и тела потерпевших…

Очень хочется, чтобы кто-то из высоких кабинетов МВД не дал заглохнуть этому дело, чтобы выступил с объяснением, чтобы успокоил общественность. А то уж больно это молчание выглядит нехорошо.

Как бы не вышло, как в истории той дамы на "Порше", которая убила себя и пассажира, врезавшись в троллейбус (только по счастью больше не было жертв). Имя ее покровителя так до сих пор и не известно общественности.

Страшное ДТП в центре Кишинева

РОМАН ВЛАДИМИРОВ