Впервые в истории Кишиневского аэропорта: в столицу прибыл самолет прямо из Нью-Йорка

Сегодня, впервые в истории Международного Аэропорта Кишинева, был выполнен прямой трансконтинентальный рейс авиакомпанией LOT Polish Airlines на воздушном судне Boeing 787 900, который прибыл в столицу из Нью-Йорка.

Boeing 787 Dreamliner - это широкофюзеляжный пассажирский самолет с двумя двигателями, разработанный американской компанией Boeing. Данный самолет стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции которого использовались композитные материалы.

Пассажировместимость самолета составляет 294 человека.

- Стоит отметить, что хоть этот 8 часовой рейс и был чартерным (эвакуационным) мы надеемся, что в скором времени удастся запустить прямой рейс, - сообщили в аэропорту.