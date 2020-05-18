Какую защитную маску выбрать и как ее носить, чтобы не нанести вред коже лица: советы дерматологов

Ношение защитных масок может существенно сократить распространение нового коронавируса. В то же время, они могут спровоцировать и побочные действия, например, дерматологические заболевания, говорят специалисты. Чтобы этого избежать, они выступили с рекомендациями.

"Женщинам не стоит пользоваться жирным кремом и наносить большое количество тональной пудры. От нее и вовсе нужно отказаться, чтобы не возникло обострения дерматитов", - говорит дерматолог Вероника Выздоагэ.

Кроме того, специалисты рекомендуют женщинам отказаться и от помады, и пользоваться только увлажняющим бальзамом для губ. Они также говорят, что лучше всего носить маски hand made.

"Очень важно выбирать индивидуальную маску. Сделанная вручную маска, может быть более натуральной и поможет избежать появление аллергий", - отмечает дерматолог.

Несмотря на все проблемы, вызванные ношением масок, специалисты говорят, что в этот период мы не должны от них отказываться.

"Мы призываем вас носить защитные маски в общественных местах, потому что это может защитить вас от возможного заражения новым коронавирусом", - говорит дерматолог Евгений Горгос.

В нашей стране защитные маски необходимо носить в закрытых общественных помещениях, в том числе в магазинах, аптеках, а также в транспорте.