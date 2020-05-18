Потребители электроэнергии в Молдове получили счета и взялись за голову: "Мы столько не потратили!"

Очевидно, что перерасчет будет, а пока мы обеспечиваем подушку безопасности предприятию-поставщику?

Когда в Молдову пришла эпидемия нового коронавируса, поставщик электроэнергии объявил, что в связи с карантинными ограничениями, в контексте рекомендаций властей, чтобы избежать риска распространения ковида, фактические данные с электросчетчиков не будут сниматься.

„Клиенты, затронутые этим операционным изменением, будут временно получать, согласно графику, счета-фактуры, рассчитанные на основе оценочных индивидуальных индексов для каждого места потребления в отдельности. Формула расчета оценки предусматривает арифметическое вычитание среднесуточного значения трех последних счетов, которое умножается на количество дней, включенных в выставленный счет, в соответствии с принципом оценки”, - отмечалось в пресс-релизе предприятия.

Жильцы действительно получили квитанции, в которых отмечается, что во время ЧП будут оценочное потребление

Жильцы действительно получили квитанции, в которых отмечается, что во время ЧП будут оценочное потребление. Только "оценочные" расчеты неприятно удивили многих жильцов. Так, например, если среднее потребление квартиры составляло около 400 kw (650-750 леев), то счет пришел на 514 kw (997 леев).

"Мы столько не потратили!" - возмущаются потребители. - "Среднее потребление не значит бОльшее!". Очевидно, что перерасчет будет. Тем не менее, сейчас предприятие, похоже, здорово себя подстраховало, обеспечив себя подушкой безопасности в виде денег, которые мы переплатим в виде аванса. Но справедливо ли это по отношению к нам, потребителям, именно в это тяжелое время?

Ждем комментарий предприятия-поставщика.

ЛИДИЯ ТКАЧ