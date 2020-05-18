Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 18 мая 2020: ЧП отменили, но ковид не ушел - перевалили за 6 тысяч больных

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 18 мая 2020 года.

С нетерпением народ Молдовы ждал 15 мая. Наверняка думал: отменят ЧП и все пойдет, как раньше. Но - не тут-то было. Выяснилось, что и отмена ЧП весьма условна, и количество больных коронавирусом меньше не становится. А это означает, что бдительность терять не стоит в любом случае.

Итак, на 8.00 утра 18 мая ситуация в Молдове такая:

6060 (+126) - заражены

1320 (+28) из них - медперсонал

Количество тестов - 933 (-496)

211 (+3) - умерли

250 - в тяжелом состоянии.

19 - в критическом (на ИВЛ).

38887 (-124) - под наблюдением.

2408 (+64) вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ