Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 18 мая 2020: ЧП отменили, но ковид не ушел - перевалили за 6 тысяч больных

|
|
...
|
Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 18 мая 2020 года.
С нетерпением народ Молдовы ждал 15 мая. Наверняка думал: отменят ЧП и все пойдет, как раньше. Но - не тут-то было. Выяснилось, что и отмена ЧП весьма условна, и количество больных коронавирусом меньше не становится. А это означает, что бдительность терять не стоит в любом случае.
Итак, на 8.00 утра 18 мая ситуация в Молдове такая:
6060 (+126) - заражены
1320 (+28) из них - медперсонал
Количество тестов - 933 (-496)
211 (+3) - умерли
250 - в тяжелом состоянии.
19 - в критическом (на ИВЛ).
38887 (-124) - под наблюдением.
2408 (+64) вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|