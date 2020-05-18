Слусарь: Мы готовы принять голоса других фракций за наше правительство

«Так и только так, другого варианта нет. Если у них есть иной выбор, посмотрим, что они будут со страной делать».

Об этом в передаче «Главное» с Лилией Бураковской на TVC-21 заявил Александр Слусарь, вице-спикер парламента РМ, депутат Партии «Действие и солидарность», передает eNews.

— У Партии «Действие и солидарность», насколько я помню, 15 мандатов, у группы Pro Moldova — 10−12, у Демпартии — 17. В любом случае, всем придется уступать…

— Нет, не согласен. Разве Pro Moldova участвовала в парламентских выборах? У нас была такая партия? Мы разве не видим идеологию тех, кто перебежал в партию «Шор»? Мы знаем, как ДПМ получила 30 мандатов. Люди в голубом и красном загоняли людей на участки. К сожалению, так было.

Слусарь утверждает, что они готовы принять их голоса за свое правительство. Так и только так. Если у них есть другой выбор, тогда посмотрим, что они будут делать со страной.