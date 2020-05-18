Пресса под прессом: Молдавскую журналистику спасут только гранты и массовые "информационные расстрелы"

Поучать и наказывать русскоязычных журналистов Молдовы готовы те, кто продался давно и навсегда.

Независимыми хотят все быть, но получается только у самых зависимых. Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР) проголосовал за предложение правительства создать другой Координационный совет, отдельно занимающийся обеспечением информационной безопасности страны. Мол, информация в стране чревата последствиями. И правда, есть такие новости, что меньше вреда будет прогуляться по «ковидному» отделению без маски.

Так что информационная безопасность нужна, но вот кому следить за ней – вопрос, взывающий много споров. Особенно у самих журналистов. Кто будет нас ставить в угол на колени на гречку, если напишем или скажем что-то вредоносное? Кто определит степень вредоносности?

Это должны быть уважаемые большинством сотрудников СМИ. Это могут быть только люди, которые сами прошли путь от студента журфака, которого посылали все редактора, до внесшего свой вклад в развитие журналистики Молдовы.

Такие люди нашлись сами. Можно сказать добровольно вызвались. Молдавскую журналистику спасут только гранты и массовые "информационный расстрелы", думают они.

Координационный совет по обеспечению информационной безопасности будет состоять из представителя Координационного совета по телерадиовещанию, главы телеканала М1, представитель профильной парламентской комиссии и по одному представителю от Центра независимой журналистики и Ассоциации независимой прессы.

Допустим, сейчас мы не будем обсуждать ангажированность представителя Координационного совета по телерадиовещанию, потому что и так все знают, кого КСТР наказывает, а кому разрешает разжигать межнациональную рознь, поддерживая нападки на русскоязычную прессу. Мы, можно сказать, уже привыкли к предвзятости КСТР.

Глава «Молдова 1», видимо приглашен, чтобы как-то поддержать рейтинг скучных программ этого ТВ. У них там вечный 1988 год, а хочется работать для миллениалов.

Профильная парламентская комиссия – тоже предсказуемый ход в делах информационной безопасности. Но вот, что в этом совете делают представители Центра независимой журналистики и Ассоциации независимой прессы? Они-то чем отличились в Молдове, кроме того, что быстро дали громкие и красивые названия своим общественным организациям? За что им выпала честь смотреть с высока на работающих журналистов и еще поучать?

Каков авторитет у центра и ассоциации независимой прессы?

Названия красивые, а дела – не очень. Обе организации с момента создания заняты сбором соринок в русскоязычных СМИ, не видя бревен в румыно/молдавоязычных. Фейки ищут исключительно в СМИ на русском языке. В изданиях и телерадиопродукции на государственном языке априори (ох, они любят это слово!) все исключительно независимо и прекрасно. Если в отчет случайно попадет кто-то из своих, то и центр, и ассоциация могут лишиться гранта. Американского гранта.

Правильно эти организации должны называться: центр независимой румыноязычной журналистики Молдовы и ассоциация независимой румыноязычной прессы Молдовы. Сегментироваться по целевой аудитории. Ни одна, ни вторая организации не отражают в целом реальной ситуации в журналистике и на рынке СМИ Республики Молдова.

И первая, и вторая организация основной целью ставит жесткое разделение на правильную и неправильную журналистику. Причем, мерилом служит не талант, не репортерские способности, ни склонность к грамотной аналитике, ни даже владение родным языком. Критерий всегда один – государственный язык журналистики или устаревший для межнационального общения.

Удобно им работать, когда такая прозрачная повестка дня, месяца, года и десятилетий, которые они работают против половины граждан Молдовы.

ПАВЕЛ МУНТЯН