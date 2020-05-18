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Общество
Блогер назвал имя предполагаемого виновника страшного ДТП Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/izvestno-imya-i-proiskhozhdenie-voditelya-po-vine--1224920
18.05.2020

В СМИ прозвучало имя подозреваемого в страшном ДТП в Кишиневе. Как написал блогер Еуджен Лукьянюк, водителя Audi с болгарскими номерами, спровоцировавшего трагедию, зовут Ион Ткачук.

В момент совершения ДТП он был практически трезв - концентрация алкогольных паров в выдыхаемом воздухе составила 0,03 мг/л.

Лукьянюк утверждает, что Ткачук родом из села Буковэц Страшенского района, а у автомобиля Audi S8 2009 года выпуска, которым он управлял в ночь на воскресенье, истекал срок действия техпаспорта.

Ранее президент Игорь Додон рассказал о том, какие меры примет в связи с трагедией. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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