Блогер назвал имя предполагаемого виновника страшного ДТП Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/izvestno-imya-i-proiskhozhdenie-voditelya-po-vine--1224920

В СМИ прозвучало имя подозреваемого в страшном ДТП в Кишиневе. Как написал блогер Еуджен Лукьянюк, водителя Audi с болгарскими номерами, спровоцировавшего трагедию, зовут Ион Ткачук.

В момент совершения ДТП он был практически трезв - концентрация алкогольных паров в выдыхаемом воздухе составила 0,03 мг/л.

Лукьянюк утверждает, что Ткачук родом из села Буковэц Страшенского района, а у автомобиля Audi S8 2009 года выпуска, которым он управлял в ночь на воскресенье, истекал срок действия техпаспорта.

Ранее президент Игорь Додон рассказал о том, какие меры примет в связи с трагедией. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу