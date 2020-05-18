«Трехзначные» вернулись в Кишинев. Надолго ли?

В Кишинёве возобновили работу маршрутные такси № 113, 186, 192 и 188. Также во вторник, 19 мая, к работе вернутся маршрутки № 165, 175, 119, 125, 116, 108, 185, 120, 157, 162, 166, 173, 184, 190 и 106.

Внимание – в салоне должно быть не больше трех стоячих пассажиров. Поэтому во избежание – не ездите в этом транспорте, пока не закончится пандемия.

Ранее было объявлено, что в Кишиневе в 2021 году маршруток не будет. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу