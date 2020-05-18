Бум на рынке медикаментов в Молдове - люди все скупали впрок

В первом квартале 2020 года продажи медикаментов по Молдове достигли 50,7 миллиона евро. По данным аналитической компании «Pharmaceutical Marketing Group» (PMG) рост составил 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Хотя в 2019-м рынок нарастил 12,5% и в отрасли прогнозировали стагнацию, передает Logos Press.

Если переводит на количество упаковок, то в первом квартале 2020 года продажи лекарств выросли до 18,8 миллиона штук — рост на 10,6%. Всплеск объясняют исключительно вирусной обстановкой.

В январе-феврале был отмечен повышенный спрос на противовирусные препараты и иммуностимуляторы. В марте был настоящий ажиотаж – лекарства в аптеках скупались впрок. А в апреле работа фармрозницы пошла на спад – оборот снизился на 50% из-за проблем с общественным транспортом, сокращения числа персонала и поголовного технического отпуска представителей ряда медицинских направлений, в чью специфику входит постоянное прописывание медикаментов своим пациентам.

Подготовил Михаил Генчу