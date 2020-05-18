ВАЖНО! С 1 июня в Молдове намерены открыть рынки, кафе и рестораны

Есть определенные ограничения, срок действия которых продлен до 30 июня. Большинство ограничений, введенных из-за эпидемии, могут быть отменены с 1 июня 2020 года. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

- Мы надеемся, что часть ограничений завершат свое действие 31 мая. Я имею ввиду работу рынков в Кишиневе и Бельцах, деятельность сферы HoReCa. Есть определенные ограничения, срок действия которых продлен до 30 июня. В этом контексте отмечаю, что мы будем постоянно анализировать ситуацию и в случае, когда у нас будет возможность, мы их отменим раньше срока.

Мы смотрим, что происходит в Европе, там создаются предпосылки для отмены ограничений, в том числе и из-за ухудшения экономической ситуации. Мы также рассматриваем эту ситуацию. С высокой долей вероятности, с 1 июня будут отмены большинство ограничений и в нас в стране, - заявил Кику.

Уточним, что чрезвычайное положение в Молдове завершилось 15 мая, а сразу после этого было введено чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое действует до 30 июня.