Леонид Олейниченко: «Договорные матчи оставляют негативный след»

Эксклюзивное интервью спортивного обозревателя агентства «ИНФОТАГ» Владимира СИДОРЕНКО с президентом Федерации футбола Молдовы Леонидом ОЛЕЙНИЧЕНКО.

«И.»: Господин Олейниченко, в составе Федерации футбола Молдовы (ФФМ) функционирует департамент целостности (ДЦ), в задачу которого входит выявление фактов проведения договорных матчей. Такие случаи уже установлены?

Л.О.: В офис ФФМ поступили сигналы о том, что они могут иметь место.

«И.»: Для их проверки необходимо было расширять штат федерации? До учреждения ДЦ при ФФМ действовала комиссия, призванная выявлять случаи неспортивного проведения матчей. Но ее усилия оказались тщетными. И чтобы предположения обрели силу доказательств, комиссию необходимо было переименовать в департамент?

Л.О.: Суть не в изменении названия структуры, а в полномочиях и возможностях решения поставленных задач. До создания департамента в ФФМ данным направлением занимался один человек, да и тот был работником, который сотрудничал с федерацией на договорной основе. Теперь в составе ФФМ два штатных сотрудника, которые будут курировать данное направление. Плюс им в помощь будут приданы еще и внештатные помощники.

«И.»: Кому подчиняется начальник департамента?

Л.О.: Президенту ФФМ.

«И.»: Департамент целостности создан в декабре 2019 г., но случаев неспортивного проведения игр им не выявлено. Почему?

Л.О.: Потому что со дня его учреждения минуло всего полгода. Деятельность департамента должна регламентироваться нормативными актами и быть встроена в общую систему функционирования ФФМ. Необходимо было утвердить соответствующее положение о нем. Его разработкой и занимались сотрудники данного департамента. Следовало также внести изменения в устав и другие документы ФФМ. Например, был подготовлен и утвержден новый дисциплинарный кодекс ФФМ.

Департамент целостности проводит большую, хоть и не броскую работу. Например, осуществляется сбор и анализ информации о неподкупности штатных сотрудников офиса федерации, проверка сигналов и сведений, поступающих в отношении членов ФФМ и других лиц, связанных с футболом.

В обязанности департамента совместно с другими структурными подразделениями федерации также входит доведение информации о новых положениях дисциплинарного кодекса ФФМ до сведения всех президентов клубов, тренеров, футболистов, судей (с 400 из них у ФФМ заключены контрактные соглашения).

«И.»: Если текст дисциплинарного кодекса размещен на сайте федерации, зачем с его содержанием персонально знакомить столь значительное число людей?

Л.О.: Затем, чтобы ни у кого не возникло соблазна оправдывать свои неспортивные действия незнанием дисциплинарного кодекса (ДК) и других регламентов ФФМ. А санкции к лицам, предполагающим совершать антиспортивные деяния, в ДК предусмотрены суровые.

«И.»: За единожды организованный «договорняк» -три года, а за повторный – пожизненное отлучение от деятельности в футболе. Это соразмерные наказания?

Л.О.: Департамент целостности совместно с дисциплинарным комитетом, прежде чем вынести наказания, будут тщательно анализировать всю совокупность данных, относящихся к организации договорных встреч. Решения будут приниматься от доли участия в них каждого лица. По идее, организаторов таких матчей должны ждать суровые наказания, вплоть до пожизненного отлучения от деятельности в футболе. Но будут также наказаны и лица, не принимавшие непосредственного участия в их организации, ноосведомленные о них, и не поставившие об этом в известность сотрудников департамента целостности.Таких пассивных наблюдателей ждет наказание в виде отстранения от участия в футбольной жизни сроком на три года. А за повторный аналогичный случай – пожизненное отлучение от него. Польку вторичный случай квалифицируется уже как рецидив.

«И.»: Сбор доказательств о проведении договорного матча – дело архисложное. Каким образом департамент целостности собирается добывать улики?

Л.О.: Информировать о методах не стану. Но поверьте мне на слово, что специалисты, которые будут пресекать и выявлять факты, свидетельствующие об играх неспортивного характера, имеют большой профессиональный опыт в этом направлении. А желающим заняться футбольными махинациями хочу напомнить, что негативное влияние на результат матча всегда оставляет свой след. Собранные доказательства о проведении договорных игр будут переданы правоохранительным органам для осуществления ими следственных действий.

«И.»: Органы правопорядка будут открывать уголовные дела в отношении неблаговидных поступков членов общественного объединения, каким является ФФМ?

Л.О.: Да. И ничего в этом удивительного нет. Во-первых, потому, что футбол – это составная часть общественной жизни страны. Анализ произведенный международными университетами, по заказу УЕФА, ФФМ, свидетель ствует о том, что в среднем удельный вес футбольной индустрии в ВВП Республики Молдова составляет 55 млн. евро.

Во-вторых, открытие уголовных дел – это не желание, а обязанность правоохранительных органов. Поскольку в Уголовном кодексе РМ имеется несколько статей, предусматривающих наказания как физических, так и юридических лиц за такие деяния. Они могут быть вынесены как в виде наложения штрафов до 8000 условных единиц, так и в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В ФФМ надеялись, что правоохранительные органы будут самостоятельно выявлять преступления в спортивной сфере. Но пока что я не слышал, чтобы хоть одно такое дело было передано в суд. Сотрудники офиса федерации будут заниматься сбором доказательств в совершении данных преступлений.

«И.»: Чтобы у органов правопорядка не возникло желаний отказать ФФМ в возбуждении уголовных дел из-за недостаточности улик?

Л.О.: Чтобы им было легче их возбуждать.

«И.»: Данная инициатива ФФМ несомненно заслуживает одобрения. Однако в молдавском сообществе бытует и мнение о том, что ФФМ приняла решение о создании такого департамента только после получения письменного предписания из УЕФА. Это так?

Л.О.: Абсолютно не так. Разумеется, что УЕФА приветствовала и поддержала нашу инициативу по учреждению в составе федерации данной структуры. Но инициатива по ее созданию исходила не от УЕФА, а от ФФМ. Руководство федерации несколько раз направляло письма в УЕФА с просьбами оказать ФФМ практическую помощь как в становлении деятельности департамента, так и в практическом претворении в жизнь поставленных задач. И такая поддержка со стороны УЕФА была обещана нам. Как только представится возможность, в Молдову прибудет группа международных специалистов, имеющих большой опыт работы по выявлению случаев футбольного мошенничества. Чтобы они стали и достоянием общественности, и чтобы участники спортивных преступлений понесли суровые наказания.

«И.»: Участие международных экспертов в расследовании случаев предполагаемых договорных матчей заодно остудит и желания отдельных футбольных руководителей обращаться к вам с просьбами «лояльнее» отнестись к оценке тех или иных негативных фактов?

Л.О.: Не думаю. Поскольку за то время, что я работаю в должности президента ФФМ,таких «просьб» в мой адрес ни разу не поступало, и я полагаю, что и впредь не поступит.

«И.»: Кто будет покрывать расходы, связанные с пребыванием международных специалистов в Молдове?

Л.О.: УЕФА. А в случае необходимости и ФФМ.

«И.»: Первых итогов расследований результатов сомнительных игр любители футбола могут ожидать только после начала чемпионата 2020 г.?

Л.О.: Не следует увязывать итоги расследований с началом первенства 2020 г., поскольку анализу подвергнутся подозрительные случаи, все поступившие сигналы и даже «слушки» по поводу отдельных матчей чемпионата 2019 г. А если хватит ресурсов, то и сомнительные результаты предыдущих годов. Каждый сигнал будет зафиксирован и проанализирован.

«И.»: Но сигнал сигналу рознь. Проигравшей команде неутешительный итог матчей нередко видится в кознях судей. Президенты клубов наверняка звонят вам по поводу проигранных встреч...

Л.О.: Соглашусь с вами в том, что сигнал сигналу рознь, и в том, что после каждого тура раздаются звонки от возмущенных президентов проигравших команд. И ни разу не было звонков от президентов команд-победительниц. Но если в следующем туре руководимая им команда не приобретет очко, то звонок может иметь место. С перечислением причин поражения за счет предвзятой работы судейской бригады, не назначившей явный пенальти, не зафиксировавшей 100% офсайд…

Благо, что в прошлом сезоне ФФМ каждый матч Национальной дивизии транслировала пятью камерами с сохранением записи каждой из них. Разбор спорных моментов осуществлялся с участием представителей клубов и опытных экспертов. Просмотр осуществляется с разных ракурсов. Представители команды, подавшей протест, имели возможность лично убедиться в своей неправоте.

Для деятельности департамента целостности данный технический ресурс несомненно станет хорошим подспорьем. Кроме того, ФФМ в 2019 г. заключила договор с Федерацией футбола Румынии по просмотру ее инспекторами всех матчей Национальной дивизии, начиная со второй половины минувшего первенства. Примечательно, что румынские специалисты нередко выставляют оценки арбитрам матча выше, нежели их коллеги из Молдовы.

«И.»: После того как в офисе ФФМ спорные моменты матчей стали просматривать с разных ракурсов, да еще с учетом мнений международных экспертов, звонки от президентов клубов не прекратились?

Л.О.: Эмоции еще преобладают. Ноих число уменьшилось.

«И.»: Какое количество сигналов по поводу проведения сомнительных матчей в 2019 г. поступило в ФФМ?

Л.О.: Я не располагаю такой информацией, да и, откровенно говоря, не хочу ею владеть. Ею обладают работники департамента, а они осуществляют свою деятельность автономно.

«И.»: Спасибо за откровенную и познавательную беседу.