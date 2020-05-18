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Плахотнюку официально предъявлено обвинение в Молдове
18.05.2020

Генеральная прокуратура обвинила Владимира Плахотнюка в выводе денег из банков Молдовы.  Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный прокурор Александр Стояногло.

Он сообщил, что Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы (ст.284 УК РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УК РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).

Ранее Стояногло заявлял, что в 2016 у Антикорруцционной прокуратуры году была информация о том, что Плахотнюк причастен к краже миллиарда, но его ни разу не допросили.

Подготовил Михаил Генчу


 
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