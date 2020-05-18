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Против Шора выдвинут еще одно обвинение
18.05.2020

Против находящегося вне Молдовы Илана Шора будет выдвинуто новое обвинение со стороны прокуратуры. В ближайшее время против Илана Шора будет выдвинуто новое обвинение со стороны прокуратуры.

Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло на брифинге для прессы.

- Шор активно участвовал в преступной организации, которая несет ответственность за кражу миллиарда – это группа Плахотнюка, – объяснил Стояногло.

Напомним, что в 2017 году Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы полузакрытого типа за нанесение материального ущерба и отмывание денег в особо крупных размерах. До вынесения окончательного приговора Шора отпустили под судебный контроль. Илан Шор сбежал из страны и сейчас находится в Израиле.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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