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Политика
"Олигархи продолжают мстить за то, что их изгнали из власти летом 2019 года"
18.05.2020

Глава государства потребовал у правоохранительных органов проверить новую серию олигархических фальшивок, запущенных в общественное пространство. Игорь Додон потребовал, чтобы прокуроры расследовали видеокадры, представленные депутатом Реницэ – агентом олигархов, внедренного в блок ACUM.

- Олигархи продолжают мстить за то, что их изгнали из власти летом 2019 года. Но их попытки мести демонстрируют только злость и неспособность вести честную и прямую борьбу… Единственный новый и интересный момент – это связи между унионистом Реницэй и Плахотнюком, который использует его в качестве политического инструмента, поставляя смонтированное видео. Стало ясно, что Реницэ был олигархическим агентом, внедренным в блок ACUM, который сначала бил в целостность блока, а теперь оказывает другие услуги олигархам, - написал Игорь Додон.

Глава государства назвал неслучайной связь между действиями Реницэ и намерениями правительства, заявившего о начале процедуры по возвращению аэропорта в собственность государства, а также прогрессе в деле расследования.

- Тактикой Плахотнюка всегда были попытки инсценировать различные провокации, чтобы их заснять. Не знаю, что было в том пакете. Все это лишь инсценировка для чтобы, чтобы сделать видеозапись. Обращаюсь публично к Генеральной прокуратуре провести проверку. Я уверен, что фальшивка и манипуляция будут раскрыты, также как это произошло и в отношении предыдущего видео, - заявил президент страны. Игорь Додон заявил, что готов к новым информационным атакам, но они не заставят его отступить.


 
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