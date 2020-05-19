Правительство одобрило ряд мер в поддержку граждан и предпринимательской среды

Кабинет министров одобрил ряд мер, которые будут способствовать смягчению влияния экономического кризиса, спровоцированного пандемией.

Правительство продлило до 30 июня 2020 года мораторий на проведение государственных проверок. В зависимости от развития ситуации с коронавирусом этот срок может быть увеличен еще на три месяца.

Также принято решение продлить до 30 июня 2020 года срок сдачи финансовых отчетов за 2019 год. Предполагается, что эти меры будут способствовать смягчению влияния экономического кризиса, спровоцированного пандемией.

Кроме того, принято решение продолжить предоставлять единовременное пособие в размере 16 тысяч леев медицинским работникам и сотрудникам МВД, заразившимся коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей. В то же время, все служащие, задействованные в борьбе с COVID-19, будут получать надбавку к зарплате в размере 100% на протяжении всего периода ЧП в области общественного здоровья. Для сотрудников центров размещения пожилых людей эта надбавка равняется 50%.

Степени инвалидности, которые истекают до 1 августа 2020 года, будут продлены, и чтобы обеспечить безопасность пожилых людей, пенсии и социальные пособия будут и в дальнейшем выплачиваться на дому.

Все эти законопроекты будут направлены парламенту на рассмотрение и окончательное утверждение.

Подготовил Михаил Генчу