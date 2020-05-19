Полицейские, закрывающие глаза на нелегальные гонки, будут привлечены к ответственности (Видео)

Министерство внутренних дел работает над новыми, более жесткими санкциями с целью пресечения смертельных гонок на улицах Кишинева.

Об этом сообщил глава Национального инспектората общественной безопасности Серджиу Паю. Он также отметил, что будет начато внутреннее расследование по делу о гонках. Если же выяснится, что кто-то из сотрудников полиции допускает подобное беззаконие, то они будут привлечены к ответственности.

- Если будет установлено, что кто-то из полицейских закрывает глаза на незаконные гонки, то виновные будут освобождены от должности, а материалы будут направлены в прокуратуру, - заявил Серджу Паю в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что лица, фигурирующие в опубликованном видео, также будут определены и привлечены к ответственности, сообщает realitatea.md.

Поводом для этого решения послужила смертельная авария, произошедшая в центре Кишинева в воскресенье ночью, и унесшая жизни двух человек. Менее чем через сутки после трагического ДТП на улице Измаильской, стритрейсеры возобновили гонки на по городу.