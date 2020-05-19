"Закрытый гроб, могильщики-"космонавты" и я одна на кладбище

3 недели , 21 день - путь от живого здорового человека к могиле.

Татьяна Кокоченко обратилась ко всем тем, кто верит, что их эпидемия обойдет. Она обратилась с речью ко всем, кто продолжает игнорировать правила предосторожности, чтобы не заразиться и не заразить других COVID-19.

"Вчера умер отец моей подруги. От COVID-19 , в который многие не верят. Ему было 60 лет. У него не было хронических заболеваний, он вёл здоровый образ жизни .

С начала госпитализации до момента смерти прошло ровно 3 недели. 2 недели стационара и неделя интенсивной терапии в реанимации, где врачи делали всё возможное и невозможное , чтобы спасти его. Он умер от двусторонней пневмонии и гипоксии мозга. 3 недели , 21 день - путь от живого здорового человека к могиле.

Они вызвали " Скорую помощь" при первых признаках недомогания (температура).

Вы не верите в COVID-19 , вы верите в мировой заговор и прочую хрень. Женщина пришла на работу с признаками болезни и отработала день, никому ничего не сказала, заразив отца моей подруги и попутно, походя, еще несколько человек. Может, она думала, что у неё просто ОРВИ и не хотела верить, что может быть носителем смерти. Ведь многие, почувствовав заболевание, скрывают это от других, от врачей надеясь, что все обойдётся.

Не обходится... . Не в этом случае, когда любое промедление смерти подобно.

Продолжайте не верить. Только прошу вас, бессмертные, тусуйтесь как-то между собой, что ли! Не подвергайте опасности нормальных, небессмертных, ни в чем не повинных людей. У нас есть родители, за которых мы очень переживаем. У нас есть близкие и родные люди .

Фраза, которую мне написала моя подруга, не выходит у меня из головы весь день.

"Ковидный гроб, носильщики в защитных костюмах и я одна на кладбище . Такие похороны заслужил мой папа", - сказала подруга.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО