Плахотнюк и Шор дробят в Молдове Демпартию, чтобы с их депутатов Генпрокурор не снял иммунитет

Из Майами и Израиля идет жесткая координация действий олигархов.

ПСРМ опубликовала пресс-релиз, заявив, что олигархические группы активно используют политическую коррупцию с целью уничтожения парламентского большинства и смещения Правительства в разгар пандемического кризиса.

По словам социалистов, целью данных олигархических групп является также блокирование в парламенте процедуры лишения некоторых депутатов иммунитета для расследования кражи миллиарда.

«Они (прим. — олигархические группы) прилагают огромные усилия для того, чтобы на этой неделе не было больше парламентского большинства, которое могло бы проголосовать, в том числе за возможный запрос Генерального прокурора о снятии иммунитета с некоторых депутатов, которые сыграли важную роль в краже миллиарда из молдавской банковской системы".

Атака, по словам социалистов, организована, скоординирована и в значительной степени финансируема из денег украденного миллиарда беглыми олигархами из Майами и Израиля.