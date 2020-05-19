Примар Чебан сообщил, какие темы обсуждались на сегодняшнем оперативном заседании

Генеральный примар мун. Кишинев Ион Чебан сообщил, какие темы обсуждались на сегодняшнем оперативном заседании, передает ТРИБУНА.

«1. В течение 10 дней будут представлены все нормы и условия для объявления открытых и прозрачных конкурсов на вакантные должности в управлениях примэрии Кишинева. Мы ждем прихода на эти должности честных, профессиональных людей, которые хотят изменить ситуацию в муниципии.

Уровень заражения медперсонала в столице составляет 13,3%, число случаев заражения среди врачей не увеличилось. Ежедневно в столице около 2500 бенефициаров социальных услуг получают помощь и продукты питания. Отсутствие общественного транспорта, особенно в пригородах, – это главная проблема для столицы. Завтра эта тема будет обсуждаться на заседании МСК, и муниципальные советники должны проявить ответственность и политическую зрелость. Я присоединяюсь к обращению всех 18 примаров пригородных населенных пунктов, выступивших за покупку новых единиц общественного транспорта.

Я попросил, чтобы через две недели мне представили несколько сценариев для обеспечения транспортом жителей пригородов. Люди не должны часами ждать на остановках или проходить несколько километров, чтобы добраться до общественного транспорта.

Из отчетов вице-примаров:

– Я потребовал не допускать выдачи сертификатов на строительство в зеленых зонах города и обеспечить транспарентность всех действий.

– В течение двух недель будет создана рабочая группа, которая проведет оценку всех проблемных строительных площадок в столице и отобразит их на карте на основе ArcGIS.

– Была разработана концепция уличной рекламы, и в четверг будет организована публичная встреча с представителями рекламных компаний. В среду эта концепция будет представлена гражданам, чтобы все знали, где и как в городе размещается уличная реклама.

– 29 мая пройдут публичные обсуждения концепции уличной торговли.

– Завтра в рамках МСК будет создана рабочая группа, которая выработает предложения по доработке Концепции модернизации МП “Центральный рынок”.

– Будет осуществлена инвентаризация недвижимого имущества и общественной собственности.

– В настоящее время пересматривается процесс государственных закупок в сфере питания в школах и детских садах. Они больше не будут осуществляться управлениями образования столичных секторов. Мы намерены модернизировать эту область и выработать централизованную концепцию для всех подразделений муниципия.

– Родители смогут записывать своих детей в первый класс посредством онлайн-платформы escoala.md в два этапа (21 мая – 19 июня и 22 июня – 22 августа). На платформы escoala.md и egradinita.md можно зайти с цифровой библиотеки educatieonline.md.

– На платформу educatieonline.md было загружено 1800 уроков и более 350 интерактивных упражнений, на сайте уже почти миллион просмотров.

– Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, работа детских садов приостановлена до 30 июня. Я попросил регулярно информировать родителей по этому вопросу.

– За счет пожертвований, накопленных на счету примэрии Кишинева, где доступно более 2 млн. леев, будет рассмотрена возможность транспортировки врачей на работу и домой, особенно в выходные дни, когда общественный транспорт приостанавливает свою деятельность

Распорядился, чтобы до пятницы претор каждого сектора определил улицы, на которых ведется ремонт, и установил четкие сроки окончания работ. Руководитель каждого сектора должен нести ответственность за территорию, которая находится в его ведении. Улицы не должны выглядеть как строительные площадки на протяжении нескольких месяцев подряд. Чтобы все было сделано быстро и качественно, я призвал все ответственные службы к сотрудничеству и консолидации усилий», уточнил Чебан.

Андриана Кептине