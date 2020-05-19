Примар Чебан сообщил, какие темы обсуждались на сегодняшнем оперативном заседании

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Генеральный примар мун. Кишинев Ион Чебан сообщил, какие темы обсуждались на сегодняшнем оперативном заседании, передает ТРИБУНА.
«1. В течение 10 дней будут представлены все нормы и условия для объявления открытых и прозрачных конкурсов на вакантные должности в управлениях примэрии Кишинева. Мы ждем прихода на эти должности честных, профессиональных людей, которые хотят изменить ситуацию в муниципии.
Я попросил, чтобы через две недели мне представили несколько сценариев для обеспечения транспортом жителей пригородов. Люди не должны часами ждать на остановках или проходить несколько километров, чтобы добраться до общественного транспорта.
– Я потребовал не допускать выдачи сертификатов на строительство в зеленых зонах города и обеспечить транспарентность всех действий.
– Была разработана концепция уличной рекламы, и в четверг будет организована публичная встреча с представителями рекламных компаний. В среду эта концепция будет представлена гражданам, чтобы все знали, где и как в городе размещается уличная реклама.
– 29 мая пройдут публичные обсуждения концепции уличной торговли.
– Завтра в рамках МСК будет создана рабочая группа, которая выработает предложения по доработке Концепции модернизации МП “Центральный рынок”.
– Будет осуществлена инвентаризация недвижимого имущества и общественной собственности.
– В настоящее время пересматривается процесс государственных закупок в сфере питания в школах и детских садах. Они больше не будут осуществляться управлениями образования столичных секторов. Мы намерены модернизировать эту область и выработать централизованную концепцию для всех подразделений муниципия.
– Родители смогут записывать своих детей в первый класс посредством онлайн-платформы escoala.md в два этапа (21 мая – 19 июня и 22 июня – 22 августа). На платформы escoala.md и egradinita.md можно зайти с цифровой библиотеки educatieonline.md.
– Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, работа детских садов приостановлена до 30 июня. Я попросил регулярно информировать родителей по этому вопросу.
– За счет пожертвований, накопленных на счету примэрии Кишинева, где доступно более 2 млн. леев, будет рассмотрена возможность транспортировки врачей на работу и домой, особенно в выходные дни, когда общественный транспорт приостанавливает свою деятельность
Андриана Кептине
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