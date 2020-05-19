Уточнения для будущих пенсионеров, находящихся за границей

Национальная касса социального страхования содержит ряд уточнений для граждан, достигших пенсионного возраста в соответствии с законодательством Республики Молдова, но находящихся за рубежом в настоящее время в странах, с которыми государство подписало двусторонние соглашения в области социального обеспечения, и которые не могут вернуться в страну из-за приостановления пассажирского транспорта в период пандемии COVID-19, передает IPN.

Согласно законодательству Республики Молдова, начиная с 1 июля 2019 года, стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 58 лет и шесть месяцев. Возраст для женщин постепенно увеличивается каждый год на шесть месяцев, и таким образом в 2028 году он достигнет 63 лет.

НКСС отмечает в пресс-релизе, что для установления права на пенсию по возрасту лицам рекомендуется подавать заявления вместе с необходимыми документами, установленными в соответствии с нормативными актами Республики Молдова в компетентные учреждения государства, в которых они проживают. В этом случае заявитель может выбрать передачу социального пособия в государство, где он проживает в настоящее время, указав соответствующие банковские реквизиты.

Чтобы узнать больше об условиях выхода на пенсию, люди должны получить доступ к рубрике „Пенсии” на электронной странице Национальной кассы социального страхования. В то же время, на странице НКСС можно получить доступ к адресам компетентных учреждений, в которое заявитель может обратиться в случае соблюдения условий для достижения права на пенсию.

В настоящее время НКСС применяет 12 международных соглашений в области социального обеспечения, подписанных с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией. Они предусматривают для трудовых мигрантов и пенсионеров такие же виды социальных гарантий, как и для граждан, проживающих в Республике Молдова.