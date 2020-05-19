Адвокат: Вячеслав Платон не останется в тюрьме, потому что его приговоры будут отменены

Ион Крецу, один из адвокатов бизнесмена Вячеслава Платона утверждает, что дело его клиента, по которому он был приговорен к 18 годам лишения свободы, будет пересмотрено, что означает, что его должны будут расследовать на свободе. По мнению Иона Крецу, Вячеслав Платон не может оставаться в Тюрьме № 13, потому что все его приговоры будут отменены, отмечает IPN.

Адвокат не смог ответить, когда Вячеслав Платон будет освобожден, но он надеется, что это произойдет в ближайшее время.

„Не могу сказать, но все же думаю, что будет много препятствий со стороны людей, которые не заинтересованы в возобновлении дела”, - заявил адвокат в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Ион Крецу говорит, что о том, что доказательства по делу его клиента были подделаны, говорилось в публичном пространстве еще с 2016 года, а настоящие доказательства были украдены людьми из окружения Владимира Плахотнюка и Илана Шора. В то же время адвокат говорит, что пересмотр дела не в пользу этих двух.

В заключение Ион Крецу отметил, что в случае освобождения, Вячеслав Платон останется в стране, чтобы доказать свою невиновность.

„Платон не собирается куда-либо бежать, потому что если он убежит, его дело останется, и он не сможет доказать свою невиновность. Все эти годы доказательства были фальсифицированы, и, наконец, было установлено то, что мы утверждали годами”,- отметил адвокат.

В понедельник, 18 мая, генеральный прокурор Александр Стояногло объявил, что дело в отношении гражданина Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано, и в связи с этим будет инициирована процедура пересмотра приговора. В то же время он заявил, что одним из главных бенефициаров „кражи миллиарда” является Владимир Плахотнюк.