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Экономика
Земляника грязная, но дешевая
19.05.2020

Грунтовая земляника «прибывает» на рынок Молдовы. Правда, качество грунтовой земляники первого сбора всегда не идеально.

В 2020 году первый сбор грунтовой земляники выпал на дождливый период, и мокрая ягода, соприкоснувшись с почвой, получила преимущественно непрезентабельный вид и быстро портится.

Как минимум в начале недели в отдельных районах на севере и в центре осадки продолжатся, что затруднит процесс уборки грунтовой земляники. Поэтому в мае цены на землянику снизятся примерно на 5 леев за килограмм в неделю, что вполне естественный для этого периода маркетингового сезона - возможно, во второй половине месяца замедлится, или даже временно сменится противоположным. К середине мая оптовые цены на землянику в Молдове плавно снизились до 50-60 леев за килограмм.

Подготовил Михаил Генчу


 
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