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Здоровье
Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 19 мая 2020
19.05.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 19 мая 2020 года.

Вчера огласили данные за сутки - всего 78 больных. Однако, давайте сразу делать поправку на тесты. Всего их было проведено 508, а количество первичных составило 360. А теперь считайте: практически у каждого пятого (4,6). То ли медики научились бить точечно, то ли ситуация на прямо радужная.

Итак, на 8.00 утра 19 мая ситуация в Молдове такая:

6138 (+78) - заражены

1325 (+5) из них - медперсонал

Количество тестов - 508 (-425)

Из них первичных - 360

217 (+6) - умерли

256 - в тяжелом состоянии.

19 - в критическом (на ИВЛ).

38890 (+3) - под наблюдением.

2425 (+17) вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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