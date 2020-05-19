Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 19 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 19 мая 2020 года.

Вчера огласили данные за сутки - всего 78 больных. Однако, давайте сразу делать поправку на тесты. Всего их было проведено 508, а количество первичных составило 360. А теперь считайте: практически у каждого пятого (4,6). То ли медики научились бить точечно, то ли ситуация на прямо радужная.

Итак, на 8.00 утра 19 мая ситуация в Молдове такая:

6138 (+78) - заражены

1325 (+5) из них - медперсонал

Количество тестов - 508 (-425)

Из них первичных - 360

217 (+6) - умерли

256 - в тяжелом состоянии.

19 - в критическом (на ИВЛ).

38890 (+3) - под наблюдением.

2425 (+17) вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ