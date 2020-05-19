Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 19 мая 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 19 мая 2020 года.
Вчера огласили данные за сутки - всего 78 больных. Однако, давайте сразу делать поправку на тесты. Всего их было проведено 508, а количество первичных составило 360. А теперь считайте: практически у каждого пятого (4,6). То ли медики научились бить точечно, то ли ситуация на прямо радужная.
Итак, на 8.00 утра 19 мая ситуация в Молдове такая:
6138 (+78) - заражены
1325 (+5) из них - медперсонал
Количество тестов - 508 (-425)
Из них первичных - 360
217 (+6) - умерли
256 - в тяжелом состоянии.
19 - в критическом (на ИВЛ).
38890 (+3) - под наблюдением.
2425 (+17) вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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