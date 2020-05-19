В Молдове вирус напрочь убивает способность мыслить, даже у незараженных

ТОП-5 самых нелепых комментариев по поводу статистики по Covid-19 в Молдове.

Во всем мире ведут статистику заболевших, умерших, излечившихся от Covid-19. Данные можно найти по географическому признаку, возрастной категории, датам обнаружения вируса и госпитализации и т.п.

Все страны предоставляют своим гражданам статистику по инфицированным в сутки. Не исключение и Молдова. Статистику дает дважды в сутки Министерство здравоохранения. Для всех в мире это нормально… только не для Молдовы.

Мы уже привыкли, что под любой заметкой в нашей газете, появляются в соцсетях гневные комментарии. Даже если кто-то спас собаку: от «странно, что вы про это сообщаете» до «сколько можно писать плохо про собак» (хотя про собаку – только хорошее).

Но казалось бы… статистика, к которой газета имеет опосредованное отношение - только в том плане, что публикует ее. Как и все другие СМИ республики. Но и под статистикой минздрава появляются комментарии, которые просто поражают своей нелепостью. Создается впечатление, что придумали Covid-19… журналисты, сами сочиняют, какое количество инфицированных написать, скольких «отпустить домой» и т.д. Зачем?! Да и не в силах молдавские журналисты придумать такую пропагандистскую акцию, чтобы весь мир повелся. Мало того, из-за коронавируса, практически, все СМИ республики несут убытки (снизились объемы рекламы, объемы продаж печатной продукции). Но все же находятся люди, публикующие регулярно странные комментарии.

«Хватит пугать народ, нет никакого вируса!»

Это, пожалуй, самый популярный комментарий. Еще раз: статистику и сам коронавирус выдумали не мы, а информацию получаем из первоисточника – молдавского минздрава. Кстати, к появлению коронавируса в других странах мира мы тоже отношения не имеем.

«Все болезни списываете на коронавирус»

Вот почему-то во всем мире есть коронавирус, а в Молдове его быть не может, поэтому «всем пациентам с разными заболеваниями приписывают Covid-19». Но ведь живем в одной большой деревне, у двух незнакомых друг с другом жителей Молдовы есть, по крайней мере, с пяток общих приятелей. На одни кумэтрии ходим. Вышел бы наружу обман, если бы он был… Но так уж устроены некоторые наши граждане, пока сами не заболеют, никому не верят.

«Отнимайте от общего числа инфицированных умерших и выздоровевших»

Мы приводим цифры так, как их и предоставляют. По всему миру считают прежде всего количество инфицированных, даже если часть из них излечилась или скончалась. Не нравится? Упражняйтесь в математике! Мы приводим также и количество выздоровевших и умерших.

«Кто видел хоть одного зараженного, опубликовали бы интервью с ним»

Уже были интервью с выздоровевшими, с заболевшими, и не одно, надоело ссылками делиться. Да и весь Facebook – в рассказах наших, молдавских граждан, переживших Covid-19.

«Вы все врете, выдумываете цифры»

Есть официальный сайт министерства здравоохранения Молдовы, так что - легко проверить. Гугл, как говорится, вам в помощь!

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