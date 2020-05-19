Как народ Молдовы оплатил шикарный отдых Шора с певицей Жасмин на Мальдивах, в Ницце и Дубае

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Семья
Только тот отпуск фигуранта кражи миллиарда обошелся в 500 тысяч долларов.
Тут в связи с бодрящим брифингом Генпрокурора Стояногло снова всплыла тема о том, как один из главных фигурантов кражи миллиарда Илан Шор красиво тратил деньги.
Вспоминают недобрым словом его славные каникулы с супругой Жасмин в Ницце, на Мальдивах и Дубае… Тот отпуск нашей парочке стоил 10 млн. леев (полмиллиона долларов по нынешнему курсу). И все бы ничего, но деньги выплачивались компаниями, которые участвовали в краже миллиарда из молдавской банковской системы.
Однако, пока Генпрокурором совсем незамеченными остались траты Шора на помощников, пиарщиков и аналитиков.
Если покопаться в этом направлении, то на свет Божий могут вылезти бумажки на тех, кто сегодня в оппозиции крест на пузе рвет за свободу, демократию и борьбу с тираном.
«Он всегда налом платил, мы ни за что не расписывались», - успокаивают они себя сегодня. Ага, расскажите это Филату, который в гостевом домике Шора прелюбодействовал с блондинкой крашеной.
Или расскажите Платону, которого Мироныч, как выясняется, оговорил тоже. Все задокументировано, все по папочкам разложено, не извольте сумлеваться. Напомним, что Илан Шор является главным обвиняемым по делу о краже миллиарда.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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