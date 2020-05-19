Молдавские политики узнают почерк человека из Майами

Внутрипарламентская миграция привела к тому, что в парламентском большинстве осталось 52 депутата. Из четырех парламентских оппозиционных группировок партия PAS и Платформа DA активно выступают за смену правительства, группировка Pro Moldova и партия «Шор» держатся в тени. Кто в этой упряжке ведомый? Насколько опасна дальнейшая миграция? Что принесет голосование за отставку правительства партиям, если не утвердят новый состав кабинета министров?

На эти и другие вопросы ответили депутаты парламента Влад Батрынча и Дмитрий Дьяков в эфире телепередачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова.

Батрынча: Спровоцировать нестабильность хотят те, кто стоял за схемами банковской кражи

По словам депутата-социалиста Влада Батрынчи, «за всем этим читается почерк известного в Молдове человека»: «Никуда Плахотнюк из политики не ушел. Раньше это были открытые действия, сейчас ими руководят из Майами. Почерк знакомый. С иронией раньше относились к тому, что депутатов покупали и они переходили в ДПМ, сейчас они оттуда выходят.

Если в Молдове существует СИБ и другие органы, то встает вопрос, почему нет результатов преследования за активную коррупцию?

Понятно, что за переходом депутатов стоит задача, чтобы действующее парламентское большинство распалось. Прокуратура стала работать, как следствие, возбудилась так называемая «оппозиция», которая пытается собрать в кучу всех, кто против того, чтобы установить правду о краже миллиарда и концессии аэропорта.

«Оппозиция» понимает, кто участвовал в разработке этих схем. Поэтому единственный выход для нее – это развалить парламентское большинство и предотвратить правовые действия госорганов, спровоцировать политическую нестабильность».

Дьяков: Депутаты Шора предлагают депутатам ДПМ перейти в Pro Moldova

«В парламенте две фракции - PAS и Платформа DA - на антикоррупционной риторике создавали себе имидж и получили мандаты, - отметил депутат ДПМ Дмитрий Дьяков. – Встает вопрос: как они отнесутся к тому, что переход депутатов может привести к появлению новых депутатских групп и они предложат оппозиционным партиям вместе решать какие-то вопросы?».

По его словам, «западные партнеры наблюдают за движением депутатов в парламенте» и те, с кем он встречался, «высказали свое несогласие со схемами выхода депутатов, о которых говорится в обществе, и о коррупционной составляющей этих схем. Послы настаивают на усилении действий по раскрытию кражи миллиарда».

По словам депутата ДПМ, «агитаторы от Pro Moldova переместились в села и райцентры»: «Там предлагают какие-то проекты благоустройства. Обещают, что на руки дадут 20-50 тысяч, остальное переведут в бюджет города или села. Под эти дела пытаются заманивать слабых духом примаров или советников. Я удивляюсь, что госорганы не реагируют.

Другую работу ведут депутаты партии «Шор». Они встречаются с депутатами ДПМ и предлагают перейти в Pro Moldova. Как видим, некоторые депутаты перешли, значит, такие встречи состоялись».

Батрынча: К госорганам единое требование - надо работать!

По словам Влада Батрынчи, «в силах госорганов выявить все схемы коррупции».

«Сегодня очень многие понимают, что необходим закон, запрещающий парламентский туризм, говорит депутат. - Для этого, по-моему, необходимо вводить мораторий на некоторые конвенции Европы, которые запрещают нам это делать. Мы в другой ситуации.

Думаю, что партии PAS и DA будут заинтересованы в принятии такого закона. Активная коррупция, дающая взятки, наказывается суровее.

Мы - единственная страна, где депутаты, местные избранники уходят из власти в оппозицию. У партий парламентского большинства, у народа единое требование к госорганам - надо работать!».

Дьяков: Те, кто вышел из ДПМ имели какие-то обязательства

«Внешнее влияние Плахотнюка ощутимо, - отметил Дмитрий Дьяков. - Есть те, кто постоянно с ним в контакте, и, очевидно, они пришли к выводу, что их действия – это единственный способ сформировать верную ему группу. Даже из космоса в наше время можно находиться на связи».

Размышляя над вопросом, что связывает депутатов, вышедших из ДПМ, за какие ниточки их дергают, Дьяков заявил, что «все происходит под большим давлением»: «Мы уже говорили, что списки депутатов не составляли Дьяков или Филип, это делал Плахотнюк. Очевидно, те, кто вышел из ДПМ, имели какие-то обязательства».

По словам Дьякова, он еще в прошлом десятилетии предлагал внести запрет на миграцию депутатов в парламенте: «Раньше переходили бесплатно, в крайнем случае за какими-то должностями. В Румынии закон, запрещающий миграцию, принят для местной власти. Если примар переходит в другую партию, то сдает свой мандат».

Батрынча: Четыре группировки – это вирус

«Даже если объединятся все части «конторы», не будет потенциала для формирования нового правительства, - убежден Батрынча. - Это болезнь слабых кандидатов – они пытаются делить то, что им не принадлежит.

Уже Нэстасе говорит, что у него есть три кандидата в премьеры. Закинули двух депутатов во фракцию «Шор», чтобы она имела право на кресла в правительстве. Коллективный Запад работает над кандидатурой премьера в лице Санду».

Депутат-социалист считает, что «у них есть потенциал сделать гадость»: «Это, как вирус, который может вызвать пандемию. Они могут создавать провокации, объявлять, что от коронавируса умирают больше, чем на самом деле. Но создать что-то хорошее не могут. Единственное, что могут сделать, спровоцировать досрочные парламентские выборы, хотя себе в этом не признаются».

По словам Батрынчи, «досрочные парламентские выборы могут стоить молдавскому народу более 100 миллионов лей»: «Четыре группировки станут не только инициаторами этой внеплановой траты, но тем самым кинут страну в условиях коронавируса в непредвиденную ситуацию. Вопрос в том, хотят ли они брать на себя такую ответственность? Думаю, что она должна стать уголовной! Но даже в этом случае оппозиция не будет иметь премьера. Результат будет противоположен их амбициям. У этой «конторы» нет созидательной платформы, нет объединяющей идеи, отсутствует команда и управленческий опыт».

Депутат сказал, что ему трудно представить, как будет управлять «слабое звено в лице двух спецов от Шора, двух – от Канду, трех - от Санду и одного от Нэстасе».

Дьяков: Оставлять страну без правительства сейчас преступно

Дмитрий Дьяков считает, что единственной идеей, которая связывает эти четыре группировки, стало желание убрать правительство.

«Оставаться сейчас без правительства, которое поддерживает работоспособный парламент, преступно, - заявил депутат. - Если будет собрано новое парламентское большинство, то оно не сможет предложить новое работоспособное правительство. У большинства есть обязанность предложить президенту нового премьер-министра - подписаться должен 51 депутат. Трудно представить, что Санду, Нэстасе, представители Шора и Pro Moldova поставят подписи на одном листе за единого кандидата. Какое правительство они будут представлять?».

«Может случиться так, что за отставку проголосуют, - заявил Дьяков. - Будет 45 дней на попытки утвердить новое. За это время с действующем правительством, но с урезанными полномочиями, никто не будет разговаривать, кредиты не поступят. Править четыре группировки вместе не смогут».

Батрынча: Каждый из четырех видит себя премьером, спикером, президентом

Влад Батрынча убежден, что «каждый из четырех видит себя премьером, спикером и президентом в одном лице»: «Они готовы дружить вместе только против кого-то. Они не могут не понимать, что дестабилизация ударит по народу».

Бантрынча отметил, что «большие деньги вкачивают в депутатов, местных советников, политических аналитиков, которые нагнетают панику».

Кто направляет ACUM

Батрынча считает, что ACUM сегодня ведом: «Это заметно в коридорах парламента. Члены ACUMвнимательно слушают Канду, Сырбу, Чеботаря. Возможно, люди из ACUM поймут, что их используют, потому что то, что происходит, это не игра ACUM, это позиция группировки Канду. Мы можем пойти на диалог с ACUM, но в том случае, если они проявят политическую зрелость».

Батрынча отметил, что «политика не строится за один-два месяца – должна быть стратегия, которая проявляется в течение нескольких лет». Что может показать народу оппозиция, которой руководят Канду и Шор спросил он?.

Дьяков: Все завязано на президентских выборах

По словам Дьякова, «по большому счету все, что происходит сейчас, связано с президентскими выборами»: «Лидеры всех партий оппозиции захотят баллотироваться в президенты. Противник у них один –резидент Игорь Додон. Чтобы его ослабить, надо ослабить правительство. Но остается вопрос, заинтересованы ли Шор и Канду в том, чтобы укрепить Майю Санду и помочь ей выиграть президентские выборы. И насколько реально, чтобы Канду помогал Нэстасе выиграть выборы, исходя из их давней «дружбы».

Дьяков считает, что тему президентских выборы надо отделить от темы работы правительства, и пусть каждая партия борется за победу. «ДПМ готова помогать действующему правительству, - заявил депутат. - Мы не будет голосовать за отставку правительства, в котором есть наши люди: у нас пять министерств».

Пойдет ли КС на пересмотр решения о всенародном избрании президента

«КС показал, что любой закон может пересматриваться по определенным запросам, - отметил Влад Батрынча. - КС начинает подменять правительство и парламент. Но есть вторая статься Конституции, которая говорит, что узурпация власти – тягчайшее преступление.

Не думаю, что КС будет пересматривать свое решение от 4 марта 2016 года о всенародном избрании президента. Понятно, что КС стал площадкой для политических игрищ. Но, как бы не хотели Канду и Шор использовать Майю Санду в роли тарана, лидер ПДС не пойдет на это.

Pro Moldova в лице Сержиу Сырбу ничего не сделает без двух судей, которых контролирует Майя Санду и без судьи, который на постоянной связи с Нэстасе. Соответственно, для изменения решения Сырбу надо будет убедить в этом Санду и Нэстасе, который еще не знает, где он будет себя чувствовать лучше, в роли президента, или премьера. Да и судьи не захотят стать карманным судом с определенным почерком человека из Майами».

Подготовила Марина ТИМОТИНА