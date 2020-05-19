Турагентства пока могут не возвращать авансы клиентам

Правительство Молдовы приняло меры по защите турагентств от банкротства. Согласно этим мерам, возвращаться аванс клиентам можно уже не в течение 14 дней, а до 31 декабря 2020 года.

Эти меры были приняты в связи с угрозой эпидемии коронавируса, вынудившей многих туристов отказаться от поездок за рубеж. Таким образом, заранее купленные путевки на отдых сгорели.

На заседании 18 мая правительство одобрило законопроект, согласно которому туристические компании могут вернуть клиентам деньги за сгоревшие из-за эпидемии путевки в течение 540 дней (до 31 декабря 2021 года).

- Эта мера призвана предотвратить банкротство туристических компаний, которые перевели средства партнерам за пределами Молдовы, — говорится в пресс-релизе правительства.

В ближайшие дни парламент рассмотрит законопроект.

Ранее владельцы туристических компаний обратились к руководству страны с просьбой разрешить отсрочку возврата авансов клиентам, но называли срок в 1,5 года.

Все они мотивировали просьбу тем, что авансы уже были перечислены зарубежным партнерам, которые отказались возмещать потери на законных основаниях.

Такая ситуация сложилась с путевками, приобретенными до объявленного 17 марта Чрезвычайного положения из-за угрозы эпидемии коронавируса, и закрытия границ на выезд с целью отдыха.

Автор: Михаил Генчу