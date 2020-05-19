Граждане Молдовы, нарушившие правила ЧП, оплатят в бюджет 42 млн леев

Чрезвычайное положение в Молдове продолжалось с 17 марта по 15 мая 2020.

За этот период было зафиксировано около 2 100 нарушений эпидемиологических мер, принятых для минимизации угрозы эпидемии коронавируса. Общая сумма штрафов составила около 42 миллионов леев. Большинство правонарушений совершили физические лица – более 2 000 случаев.

Также были отмечены нарушения со стороны экономических агентов – 67 раз, 32 случая нарушений транспортными перевозчиками, и 26 случаев нарушений священниками.

В конце марта 2020 года Кодекс о правонарушениях был дополнен новой статьей, касающейся несоблюдения мер по профилактике и борьбе с эпидемическими заболеваниями.

Таким образом, штрафы за вред общественному здоровью начинаются от 22 500 леев для физических лиц и от 50 000 леев для юридических лиц.

Автор: Михаил Генчу