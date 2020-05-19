Кишиневский зоопарк теперь будет не узнать

Завершается апгрейд Кишинёвского зоопарка. Волки, медведи и сурикаты переберутся в новые просторные вольеры с водоёмами, зелеными насаждениями.

В Кишиневском зоопарке обитают 13 волков, и вольер для них был в приоритете. Новое «помещение» в три раза больше прежнего, а в тот, что освободился, заселят две семьи сурикатов.

– Старый вольер был рассчитан на стаю из максимум шести особей. Но волков со временем стало больше, так что возникла необходимость в расширении. Мы соорудили своего рода пирамиду из тюков сена, чтобы они могли демонстрировать свою иерархию. А для укрытия построили хижину, - рассказал для телеканала Publika TV замдиректора кишиневского зоопарка Роман Крецу.

Новый вольер для медведей занимает больше 65 соток, там вырыт водоём, и теперь в нем обитает рыба, поэтому косолапые смогут охотиться, купаться, освежаться в жаркие дни.

– В зоопарке три уровня безопасности. Первый - невысокий забор Он не позволит посетителям добраться до высокого ограждения, за которым находятся животные. А еще - забор под напряжением, чтобы медведи держались подальше, - отметил Роман Крецу.

Модернизация кишиневского зоопарка продолжается около года. Муниципальные власти выделили на неё 7,5 миллионов леев.

Подготовил Михаил Генчу