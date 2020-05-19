19 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Кишиневский зоопарк теперь будет не узнать
19.05.2020

Завершается апгрейд Кишинёвского зоопарка. Волки, медведи и сурикаты переберутся в новые просторные вольеры с водоёмами, зелеными насаждениями.

В Кишиневском зоопарке обитают 13 волков, и вольер для них был в приоритете. Новое «помещение» в три раза больше прежнего, а в тот, что освободился, заселят две семьи сурикатов.

– Старый вольер был рассчитан на стаю из максимум шести особей. Но волков со временем стало больше, так что возникла необходимость в расширении. Мы соорудили своего рода пирамиду из тюков сена, чтобы они могли демонстрировать свою иерархию. А для укрытия построили хижину, - рассказал для телеканала Publika TV замдиректора кишиневского зоопарка Роман Крецу.

Новый вольер для медведей занимает больше 65 соток, там вырыт водоём, и теперь в нем обитает рыба, поэтому косолапые смогут охотиться, купаться, освежаться в жаркие дни.

– В зоопарке три уровня безопасности. Первый - невысокий забор  Он не позволит посетителям добраться до высокого ограждения, за которым находятся животные. А еще - забор под напряжением, чтобы медведи держались подальше, - отметил Роман Крецу. 

Модернизация кишиневского зоопарка продолжается около года. Муниципальные власти выделили на неё 7,5 миллионов леев.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.