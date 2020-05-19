Усатый решил подставить под удар всех продавцов в Бельцах

Примар Бельц Ренато Усатый зачем-то пообещал продавцам местных рынков, что они со вторника будут полноценной работать. Хотя на этот вид деятельности в связи с коронавирусом стоит запрет центральных властей по всей стране.

Попасть на свои рабочие места люди так и не смогли. Ворота рынка были закрыты, а территорию патрулировали полицейские. Едва кто-то из торговцев попытался попасть на территорию рынка, полицейские тут же приняли штрафовать, сообщает deschide.md.

Ранее, несмотря на решение центральных властей, муниципальная комиссия в области здравоохранения города Бельцы решила, что продавцы могут вернуться к работе во вторник, 19 мая. Очевидно, что это решение – политическое и было принято под давлением Усатого, который, хоть и дюже некомпетентен практически во всех вопросах, которыми занимается, но, тем не менее, благодаря доверчивости горожан, пока что пользуется в Бельцах практически непререкаемым авторитетом.

– После проведенного анализа эпидемиологической ситуации и числа зарегистрированных случаев COVID-19 было принято решение оставить эти рынки закрытыми, чтобы не ставить под угрозу здоровье и жизни граждан. К сожалению, некоторые политики, которые также занимают государственные должности, игнорируют эти правовые положения и призывают людей не соблюдать меры, установленные комиссией. Эти призывы не базируются на правовой основе или официальном решении. Это просто популистские призывы, которые вводят общество в заблуждение, - отметили представители полиции.

Подготовил Михаил Генчу