«Чтоб ты жила на одну зарплату»: Майя Санду каждый месяц получала в Молдове три конверта с деньгами от Филата и Шора

Когда Санду была министром образования, ее не смущала зарплата в конвертах.

Майя Санду получала деньги от Филата и Шора. В бытность министром образования Майя Санду получала зарплату в конверте от Филата. Возглавляя министерство образования, Майя Санду ежемесячно получала три конверта с деньгами от бывшего премьера Влада Филата.

Деньги поступали от экс-мэра Оргеева Илана Шора, главного обвиняемого по делу о банковском мошенничестве. Об этом заявил блогер Еуджен Лукьянюк.

- Вчера обсуждался пакет, который якобы получил Игорь Додон от Плахотнюка. Нужно сказать, что Майя тоже брала подобные «кульки», которые Илан Шор носил Владу Филату, а Филат распределял их по конвертам, - заявил Лукьянюк.

Блогер заявил, что у него нет ни капли уважения к Майе Санду, потому что она ничего не сделала для преподавателей в период своего руководства министерством образования.

- За все время ее руководства зарплаты для сотрудников детских садов были увеличены всего один раз и на мизерную сумму. Когда политическая фигура Майя Санду будет говорить о воспитании, я, если бы был рядом, плюнул бы ей в глаза, - сказал Лукьянюк.

ПАВЕЛ МУНТЯН