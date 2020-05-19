Демпартия сожалеет о давлении на депутатов

Парламентское большинство расценивает как "циничные и разрушительные" попытки некоторых политических деятелей "вызвать хаос и нестабильность в стране, руководствуясь принципом "чем хуже, тем лучше".

Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщила на своем сайте Демпартия, выразив "сожаление по поводу давления на депутатов, а также низменных и незаконных методов их "убеждения" покинуть парламентское большинство".

Она обратила внимание, что эти попытки "происходят по мере продвижения расследования нескольких резонансных дел, включая кражу миллиарда и концессию аэропорта".

"Парламентское большинство по-прежнему поддерживает правительство Иона Кику и продвигаемые им социально-экономические меры для выхода из пандемического кризиса. В это сложное для страны время Молдова как никогда нуждается в мире и стабильности", - считает ДПМ.

По ее словам, парламентское большинство призвало "все политические силы объединить усилия для преодоления кризиса в области здравоохранения и экономики, к которому не следует добавлять еще и политический кризис".

"Граждане ждут от нас четких решений и конкретных действий по преодолению проблем", - напомнили демократы и социалисты.