Правительство без демократов ничего не сделает

Молдавский премьер Ион Кику считает, что правительству будет сложно работать, если парламентское большинство между социалистами и демократами исчезнет.

"Дестабилизация возможна. Если это парламентское большинство исчезнет, то я подумаю, останусь ли премьер-министром… Потому что идти в парламент без уверенности, что проекты и инициативы будут поддержаны большинством, - это довольно затруднительная ситуация. Не думаю, что мы дальше сможем работать в таких условиях ", - сказал Кику.

Впрочем, глава правительства надеется на лучшее: "как гражданин республики был бы рад, чтобы политическому классу удалось не допустить дестабилизации в стране". Он выразил надежду, что если парламентарии и сделают первый шаг к этому, то они будут готовы сделать второй шаг – по стабилизации.

@Sputnik