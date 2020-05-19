Молдова готова ко второй волне эпидемии коронавируса? Премьер-министр ответил

Всемирная организация здравоохранения ожидает обострение ситуации осенью в начале октября. Премьер-министр Ион Кику заявил, что с точки зрения оснащения оборудованием и осведомленности медицинского персонала, Молдова будет лучше подготовлена осенью.

- Мы переговорили с несколькими специалистами о том, что вторая волна должна начаться ближе к зиме, начиная с октября. Ситуация будет сложнее, так как сезонный грипп и другие болезни, которые ухудшают положение, никто не отменял. Мы обсудили уровень подготовки: в санитарно-эпидемиологическом аспекте мы оснащены оборудованием, лекарствами для этих целей. При пересмотре бюджета мы предусмотрели дополнительный фонд в размере 300 миллионов леев, который может быть ориентирован на эти закупки, - пояснил Ион Кику.

Премьер уверен, что на данный момент в Молдове достаточно тестов для выявления новых заболевших, так как в наличии есть еще около 80 000 тестов.

Ион Кику обратился к тем, кто недоволен действиями руководства страны в период эпидемии COVID-19.

- За все, что было плохо, я несу ответственность, но статистические данные показывают, что ситуация в нашей стране была не самой худшей по миру. Нас есть за что критиковать и обвинять, как и многие другие правительства других стран, - подытожил премьер.

Автор: Михаил Генчу