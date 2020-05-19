Евробесы из Страсбурга: ЕСПЧ снова вступился за Филата

Европейски суд по правам человека решил походить на молдавский Конституционный суд.

ЕСПЧ призвал правительство Республики Молдова оправдать методы, по которым был осужден бывший премьер-министр Владимир Филат.

Сам Филат сообщил об этом на своей странице в Facebook. По его словам, 15 мая 2020 года Верховный суд Страсбурга сообщил правительству Республики Молдова о поданном в ЕСПЧ втором заявлении о нарушении основных прав во время судебного процесса, в котором Филат приговаривается к 9 годам лишения свободы.

– Во втором обращении в суд я сослался на серьезные погрешности, произошедшие при рассмотрении дела и моего осуждения. Эти погрешности нарушили мое право на получение справедливого судебного разбирательства, как это предусмотрено Конвенцией. В частности, на протяжении всего процесса мы требовали публичного рассмотрения дела, чтобы воспользоваться гарантиями справедливого судебного разбирательства и убедить общество в том, что выдвинутые обвинения необоснованны.

Европейский суд потребовал объяснений от Правительства, было ли исключение общественности из рассмотрения дела "строго необходимым" для достижения какой-либо цели, предусмотренной статьей 6 §1 Конвенции. Судебные инстанции также постоянно отклоняли многочисленные требования к предоставлению доказательств для демонстрации моей невиновности, в том числе заслушивание свидетелей защиты, что в корне изменило бы весь судебный процесс. В связи с этим Конституционный суд предложил правительству объяснить, были ли предъявленные обвинения рассмотрены надлежащим образом, соблюдая принцип равенства, как это предусматривает Статья 6 §1 Конвенции, - написал Филат.

ЕСПЧ ранее высказался по другому запросу Филата, потребовав от правительства Республики Молдова дать объяснения по т.н. делу "Филат I" в связи с заявлениями некоторых высокопоставленных лиц с трибуны парламента, якобы подорвавших презумпцию невиновности бывшего премьер-министра.

Подготовил Михаил Генчу