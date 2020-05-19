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Общество
Киронда анонсировал глобальный план по обновлению городского транспорта на 2020-2023
19.05.2020

В Кишиневе появятся специальные полосы для транспорта. Вице-примар Кишинева Виктор Киронда анонсировал план развития городского транспорта в период 2020-2023.

Он предусматривает не только закупку новых единиц транспорта, но и революцию в дорожной логистике, которая значительно улучшит ситуацию с графиком и циркуляцией как троллейбусов, так и автобусов. Будут закуплены в общей сложности:

- 250 автобусов

- 108 троллейбусов (еще 30 будут собраны в Кишиневе)

Помимо этого, будут созданы специальные полосы для движения транспорта - как считает Киронда, это позволит добиться четкого графика, городской транспорт уже не будет зависеть от загруженности городских магистралей - для него будут свои полосы движения. Также Киронда заявил о планах по организации платных парковок и системы электронной оплаты в общественном транспорте.


 
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