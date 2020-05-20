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Экономика
Евро ушел в отрыв, доллар стоит на месте: курсы валют на среду
20.05.2020

Молдавский лей резко упал по отношению к евро.

Согласно данным Национального банка Молдовы в среду, 20 мая, молдавский лей значительно потеряет в цене по отношению к единой европейской валюте. Евро подорожает сразу на 28 банов и будет стоить 19,53 леев. Цена за доллар США не изменится – 17, 81 леев.

Румынский лей прибавит в цене шесть банов – он будет стоить 4,03 леев РМ. Цена за российский рубль и украинскую гривну сохранится, соответственно, на уровне 0,24 леев и 0,67 леев.

Следует отметить, что сегодня доллар США подешевел к евро и сейчас курс его курс по отношению к евро составляет 1,0929 (+0,15%).


 
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