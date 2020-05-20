20 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Односталко призвал прокуратуру разобраться с социальными магазинами Шора
20.05.2020

«В свете заявлений генпрокурора о неопровержимых доказательствах со-организации кражи миллиардов из государственного банка подготовил запрос в ГП с просьбой разъяснить использовались ли деньги, украденные Шором, для организации социальных магазинов как электорального инструмента», - сообщил в социальной сети Facebook депутат-социалист Владимир Односталко.

По мнению парламентария, Шор и его партия «преподносят эти магазины как манну небесную для пенсионеров»: «Но исходя из астрономических сумм, украденных гражданином Шором, можно предположить, что деньги, украденные у всех граждан страны, использовались для организации в том числе и коммерческой сети социальных магазинов. То есть, Шор – не Робин Гуд, он эти деньги не раздавал! Он продавал и продает продукты (не в ущерб себе, нарциссу) пенсионерам и инвалидам, которых своими преступными действиями довел до нищеты».

Между тем заседание суда по делу бывшего председателя админсовета «Banca de Economii», назначенное апелляционной палатой Кагула на 18 мая, отложено в 29-й раз. Оно тянется уже почти три года. Адвокаты Шора утверждают, что, хотя они просили не менее 50 дней для ознакомления с материалами, суд постановил, что заседание состоится 22 мая, передаёт IPN. «Налицо явная спешка в вынесении приговора», - заявил адвокат Аурелиу Коленко, заявивший, что на судей влияют. Защита также пожаловалась на то, что суд удалил из зала журналистов после того, как  постановил, что заседания должны быть публичными.

В июне 2017 года Шор был приговорён к 7,5 годам лишения свободы за причинение государству ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован, а подсудимый освобожден из-под домашнего ареста и помещен под судебный контроль. В феврале 2018 года дело перевели в АП Кагула. Шор лишен депутатской неприкосновенности, возбуждено уголовное дело о его незаконном выезде из страны.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.