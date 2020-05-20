Кику: Здравоохранение гораздо лучше подготовлено ко второй волне пандемии

По словам премьер-министра Иона Кику, медицинская система гораздо лучше подготовлена на случай второй волны COVID-19, которая может прийти осенью, в том числе и в плане подготовки медицинского персонала, передаёт IPN.

На пресс-конференции глава правительства заявил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, и больше нет того риска, который существовал в начале апреля. По его словам, хотя статистика растёт, это объясняется и постепенным смягчением ограничений – возобновлением розничной торговли, возвращением бюджетников на рабочие места и т. д.

Ион Кику отметил, что, по сравнению с другими государствами, в Республике Молдова не самая плохая ситуация. И, по его мнению, этим страна обязана как врачам, так и остальным гражданам, которые соблюдали ограничения и прислушались к призыву оставаться дома.

В контексте подготовки к возможной второй волне COVID-19, при утверждении коррекции бюджета, на эту цель были предусмотрены дополнительные средства в размере 300 миллионов леев. Кроме того, на складе ещё имеются тесты и экипировка.

С 17 марта по 15 мая в Республике Молдова действовало чрезвычайное положение в связи с пандемией КОВИД-19. На период с 16 мая по 30 июня в стране введено чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.

До сих пор было подтверждено свыше 6 300 случаев COVID-19, из которых более 350 – среди сотрудников системы здравоохранения. Также сообщалось о 221 смерти, связанной с новым типом коронавируса.